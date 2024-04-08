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無證移民斬首妻案 保守派批拜登：讓怪物進入

編譯俞仲慈／綜合8日電
無證移民艾斯特拉達涉嫌以殘忍的斬首方式殺害妻子。（圖／檢察官辦公室）
無證移民艾斯特拉達涉嫌以殘忍的斬首方式殺害妻子。（圖／檢察官辦公室）

伊利諾州芝加哥郊區一名無證移民，涉嫌以殘忍斬首手段殺害妻子，讓原本不滿拜登政府移民政策的共和黨國會議員及「讓美國再次偉大」(MAGA)支持者逮到機會窮追猛打。

新聞周刊(Newsweek)報導，伊利諾伊州小鎮卡羅爾溪(Carol Stream)的32歲無證移民艾斯特拉達(Baltazar Perez-Estrada)，涉嫌以殘忍的斬首方式，殺害26歲妻子法蘭科(Maricela Simon Franco)。他已經遭警方逮捕，被控五項一級謀殺罪名，而且不得保釋。

由於艾斯特拉達殺妻手段凶殘，加上無證移民身分，案件曝光後，引發保守派人士撻伐。喬治亞州共和黨籍聯邦眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)率先砲轟拜登政府，並在社群平台X貼文痛批，「拜登讓怪物進入我們國家，用動物一詞來形容兇手剛好而已，他就是個怪物，國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)管理邊境讓這些人入境。」

同時MAGA支持者也紛紛在社群平台X表達憤怒情緒，標記「拜登移民兇手」(#BidenMigrantMurder)；網友@Rachel4Trump_45怒不可抑發文寫道：「兇手在孩子面前斬首妻子，剛在芝加哥被捕，關閉該死的邊境！」

根據杜佩奇郡(DuPage County)警方表示，3月31日晚間10時左右，艾斯特拉達與妻子爆發激烈口角，並演變成肢體衝突；被害人因傷勢嚴重，不幸當場死亡，而且頭部、頸部和全身均受重擊，甚至頸部以上幾乎和身軀分離。

當局指出艾斯特拉達因為被拒絕入境，於兩周前從墨西哥偷渡入境，他在行凶隔天上午11時間30分向卡羅爾溪警局自首，案發當時兩個孩子都在現場。

杜佩奇郡檢察官柏林(Robert Berlin)和卡羅爾溪警局局長卡明斯(Don Cummings)發表聯合聲明，除了對死者家屬表達哀悼並重申家暴的嚴重性，「提醒大家知道家暴是社會一大禍害，每年造成上千萬人受害。」並強調嚴懲兇手的決心，「絕不容許殘忍且毫無意義的暴力行為，檢方將在法律最大範圍內盡全力起訴。」

移民 拜登 家暴

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