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德桑提斯：佛州不再是搖擺州而是共和黨大票倉

記者顏伶如／即時報導
佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)說，佛州已不再是兩黨勝負難料的搖擺州(swing state)。（歐新社）
佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)說，佛州已不再是兩黨勝負難料的搖擺州(swing state)。（歐新社）

佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)說，佛州已不再是兩黨勝負難料的搖擺州(swing state)，由於共和黨籍登記選民大量增加，如今佛州儼然已是共和黨大票倉，民主黨幾乎沒有贏面。他說，從外州民眾因為「賞識」(appreciate)佛州政策，紛紛決定遷入。

德桑提斯周末期間接受福斯新聞網(Fox News)女主播瑪莉亞‧巴爾帝羅默(Maria Bartiromo)專訪時說，如今佛州共和黨籍登記選民比民主黨籍登記選民多了將近90萬人。

他說，這是規模上看百萬人的登記選民板塊移動。他表示，與先前統計數字對照，佛州共和黨登記選民在2018年時，比民主黨登記選民少了大約30萬人。

至於共和黨登記選民在佛州增加的原因為何，德桑提斯分析，從當地角度來看，佛州民眾從民主黨轉為共和黨的機率較高，從無黨籍轉為共和黨也是，這一點非常重要，但遷入人口則是另一關鍵。

他表示，外州民眾搬到佛州落腳，通常不是因為伊利諾州、加州或紐約州政策出現哪些改變，「而是他們賞識佛州做了哪些跟原本居住州不一樣的事情」。

佛州曾經是對於總統大選結果有重大影響的搖擺州，最明顯的前例便是2000年大選時，共和黨候選人布希(George W. Bush)與民主黨候選人高爾(Al Gore)鹿死誰手全看佛州結果。

不過，今日美國報(USA Today)分析，如今共和黨在佛州擁有的登記選民優勢，創下近40年來主要政黨在佛州表現的新高點，今年3月間共和黨登記選民比民主黨登記選民多了85萬1417人，成為1980年代晚期民主黨在佛州稱霸以來兩黨表現的最大領先幅度。

報導指出，佛州鍋柄地帶(Florida Panhandle)是欣欣向榮的共和黨票倉，今年11月大選可望讓共和黨締造勝利，共和黨在佛州大勝幾乎毫無懸念。

德桑提斯4日在X平台發文引述當地媒體報導指出，截日當天的統計資料顯示，佛州共和黨登記選民比民主黨登記選民多了88萬9569人，從今年3月至4月之間，民主黨登記選民流失約1000多人，共和黨選民則增加3000人。

佛州 共和黨 民主黨

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