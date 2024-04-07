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馬斯克槓上巴西法院 言論自由vs.打擊仇恨言論掀爭議

編譯葉亭均／即時報導
億萬富豪馬斯克威脅不遵守巴西最高法院要求社群平台X移除數個帳號的命令，接著巴西檢察總長已要求對社群媒體網站進行「緊急監管」。(路透)
億萬富豪馬斯克威脅不遵守巴西最高法院要求社群平台X移除數個帳號的命令，接著巴西檢察總長已要求對社群媒體網站進行「緊急監管」。(路透)

巴西檢察總長已要求對社群媒體網站進行「緊急監管」，此前億萬富豪馬斯克威脅不遵守巴西最高法院要求社群平台X(前身推特)移除數個帳號的命令，還揚言說，巴西一位最高法院大法官應該「辭職或是被彈劾」。

綜合英國金融時報與華爾街日報報導，X起初遵守了巴西最高法院的命令，此時巴西政府正在打擊散播仇恨言論和虛假訊息的社群媒體帳戶。然而，在周末，X的老闆馬斯克在多則貼文中表示，這些帳號將會被恢復，「我們正在解除所有限制。結果是，我們可能會損失在巴西的所有營收，必須關閉當地的辦事處。但原則比獲利更重要。」

接著在周日，馬斯克表示，X很快就會公布巴西最高法院命令的細節，他說，這道命令是由巴西最高法院大法官德莫賴斯（Alexandre de Moraes）下達的，「這位法官公然、再三背叛巴西憲法與人民。他應該辭職，或者被彈劾」。

根據金融時報報導，巴西最高法院下令刪除的帳號可能與極右翼行動有關，這些極右翼份子在X和Telegram等社群媒體平台找到了發揮空間。

接著，巴西檢察總長表示：「監管社群網絡是迫切的。」「我們不能活在一個社會中，讓住在國外的億萬富豪控制社群網絡，並且讓它們違反法律規定、不遵守法院命令並威脅我們的政府。」

馬斯克一直自稱是自由言論絕對主義者，他在2022年10月收購推特並改名為X後，即解除了該平台多數有關內容審核的基礎設施。這些行動受到了一些右翼人士的歡迎，但包括公民權利組織在內的批評人士認為，該平台未能充分監管仇恨言論和極端主義內容。

馬斯克說，巴西大法官德莫賴斯一直倡議打擊網路上的反民主內容，尤其是在去年1月8日有數千名極右翼示威人士衝進在巴西利亞的政府大樓之後。

馬斯克最新的說法呼應了巴西極右翼派人士的說法，他們長期來指責德莫賴斯與最高法院實施審查並進行「司法獨裁」。

X並未對進一步置評的請求提出回應。

巴西 馬斯克 社群媒體

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