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波音又出事了 西南航空德州飛賭城「發動機起火」

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波音又出事了 西南航空德州飛賭城「發動機起火」

中央社／華盛頓5日綜合外電報導
圖為一架西南航空波音737，非新聞當事航班。（路透）
圖為一架西南航空波音737，非新聞當事航班。（路透）

美國西南航空一架從德州飛往拉斯維加斯的波音737（Boeing 737）飛機昨天在起飛時因發動機著火而被迫中止。這是波音飛機近期一連串問題的最新一例。

中央社引述報導，西南航空公司（Southwest Airlines）今天透過電子郵件告訴法新社，在機艙人員收到這架737-800型飛機「可能有發動機問題」的指示後，西南航空1928號班機「安全中止起飛滾行」。

德州勒波克（Lubbock）消防局表示，無人在這起事件中受傷。消防局在社群媒體發文說，這架飛機的「一具發動機起火」。

波音已面臨一連串問題，如今又添一件。今年一月，阿拉斯加航空公司（Alaska Airlines）一架波音737 MAX 9型飛機的艙門在飛行途中脫落，波音近期才剛宣布大規模人事異動。

這起發動機起火事件也是西南航空班機不到兩週內第2次出問題。

西南航空一架班機今年3月23日因據報危險地過於接近管制塔台，被迫從紐約機場轉往巴爾的摩－華盛頓國際機場（Baltimore-Washington International Airport）。

西南航空在寫給法新社的聲明中說，這架波音737飛機是因「遇到亂流和紐約拉瓜迪亞機場（LaGuardia Airport）能見度低」而轉往巴爾的摩。

德州 社群媒體 LaGuardia

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