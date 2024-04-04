維州警院華裔院長中文簽署畢業證遭拒收 引發爭議

李懷信在畢業證書上以中文簽名(左下角)。(費郡警局)

上個月，61 名執法學員從維吉尼亞州 費爾法克斯郡(Fairfax County)刑事司法培訓學院畢業，每人都收到了由學院院長、費郡警察少校華裔李懷信(Wilson Lee)簽署的畢業證書。然而此舉卻遭費郡賀登鎮(Herdon)的警局局長德伯德(Maggie DeBoard)抱怨，她很不高興其警局三名新警官拿到有中文簽名的畢業證書，「這對我的機構來說是不可接受的，我不希望我們賀登鎮的警官收到這種證書。」

費郡刑事司法學院院長李懷信。(費郡警局官網截圖)

對於德伯德的抱怨，費郡不僅拒絕按照其要求頒發新證書，費郡官員還通知德伯德，稱該學院將不再歡迎賀登警察局的學員。

負責公共安全的費郡副行政長官阿諾德(Thomas Arnold)，在3月18日寫給德伯德的信中表示，他已決定「自6月1日起，終止賀登鎮警察局與費郡刑事司法學院的關係」。 儘管信中沒有提及德伯德對簽名的投訴，但阿諾德向「華盛頓郵報」發出的一封電子郵件中表示，德伯德的「言論和行為……不符合費郡的文化和該郡的『一個費郡政策』(One Fairfax Policy)。」

「一個費郡政策」適用於所有該郡的政府和學校機構，闡明了費郡的包容性準則，規定「在規畫、制定和實施政策、實踐和舉措時，考慮種族和社會公平的期望…… 。」 阿諾德沒有具體說明德伯德違反了政策的哪些條款。

費郡警察學院證書一般在學員畢業前提供給新警官的首長，然後由長官在證書上簽名，德伯德因此看到證書上的「李懷信」中文簽名。

德伯德因此致信給李，稱「我剛剛發現你在學院畢業證書上簽署的是其他文字，而不是英文，」她還告知李懷信「無法接受這個簽名」，並要求李用英文為她的警官重新簽署新證書，她主張英文是作為官員應該使用的文字， 而中文簽名是「沒有獲得參與警長和治安官意見下」做出的改變。

賀登鎮警局局長德伯德。(賀登鎮官網截圖)

這宗投訴引發了德伯德和費郡警局局長戴維斯(Kevin Davis)在畢業典禮上激烈爭論，隨後該郡決定禁止賀登鎮警官未來參加學院課程。

德伯德所在的警局約有54名警察，她拒絕就反對中文簽名的原因發表評論。根據2022年人口普查 數據，賀登共有2萬4000位居民，其中16%是亞裔 ，而費郡全郡的亞裔居民更高達21％。

戴維斯和李懷信均拒絕對此爭議發表評論。

費郡警方拒絕重新頒發證書，並在一份聲明中表示，「我們最後幾個招募的班級中，成員大多數是少數族裔，因為我們在更好地反映我們所服務社區取得歷史性進步。任何看起來對這些現實提出質疑的言論都是不幸的，且未反映費郡對其『一個費郡』政策的承諾。」