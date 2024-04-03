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拜登懸了？內華達要修改選舉人票制度 恐讓他跨不過門檻

記者顏伶如／即時報導
（路透）
（路透）

新聞周刊(Newsweek)3日報導，修改內華達州選舉人票制度的提案獲得共和黨籍州長皮倫(Jim Pillen)支持，使得拜登總統突然必須傷腦筋。

相較於其他州採取「贏者全拿」(winner-take-all)制度，大選時得票率領先的總統候選人獲得所有選舉人票，內華達州1991年通過州法，6張選舉人票是根據國會選區得票率決定鹿死誰手。其他州裡只有緬因州的選舉人票分配制度與內華達州類似。

共和黨籍內州州參議員李普考特(Loren Lippincott)提出的第764號提案(LB 764)，要求2024年總統大選選舉人票改為「贏者全拿」制度。皮倫2日在X平台發文，對李普考特提案表示支持，理由是內華達州將能跟其他48州作法一樣，更加符合開國元勳的架構理念，「確保我們州能透過一致聲音表達總統選舉結果」。

川普也透過「真實社群」(Truth Social)自創平台對提案表示支持，發文中形容皮倫是「非常聰明且受歡迎的州長，有著許多的確很棒的表現」。

Politico新聞網站主跑白宮記者列米爾(Jonathan Lemire)在X平台發文指出，內華達州選舉人票制度如果修改，將讓拜登失去在今年大選連任的「最輕鬆管道」，可能帶來嚴重衝擊。

列米爾分析，新規上路後，拜登如果在奧馬哈(Omaha)拿不到1張選舉人票，除了保住威斯康辛州、密西根州、賓州之外，其他決戰州通通落敗，就只能取得269張選舉人票，無法跨越270張選舉人票的當選門檻。

內華達州 拜登 共和黨

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