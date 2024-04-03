7個決戰州 川普贏6個…僅在這一州與拜登打平手

前總統川普(左圖)、拜登總統(右圖)。(路透)

華爾街日報公布七個決戰州登記選民持度最新民調 顯示，前總統川普 在其中六州都領先拜登 總統，僅在威斯康辛州兩人以46%拉成平手。根據統計，決戰州選民對於美國經濟、通貨膨脹的關切程度，超過全國選民的平均值。

這項調查是在今年3月17日至24日之間進行，透過電話與簡訊對共計4200名登記選民完成問卷調查，每個決戰州有600名登記選民參加調查。

統計結果顯示，亞利桑納州川普支持度47%，拜登42%；喬治亞州川普支持度44%，拜登43%；密西根州川普支持度48%；拜登45%；內華達州川普支持度48%，拜登44%；北卡羅來納州川普支持度49%，拜登43%；賓州川普支持度47%，拜登44%；威斯康辛州川普與拜登支持度均為46%。

回顧2020年時，拜登在華爾街日報的相同民調則在其中六州領先川普，除了北卡羅來納州之外。

華爾街日報分析，對於拜登來說，許多選民仍未決定投票動向，是接下來可以繼續努力的空間。

統計顯示，尚未決定支持對象與傾向支持第三黨、獨立候選人的受訪者合計約有25%。

民主黨民調專家波西恩(Michael Bocian)說，民調結果並不是反映民眾對第三黨候選人的出現感到雀躍，選民只是因為對現有選擇不滿意，而開始評估其他選項。他說，從過去民調與選舉結果可以看出，原本願意支持第三黨候選人或獨立候選人的選民，聽取更多政見發表之後，到了大選時最後大多投給主要政黨的候選人。

華爾街日報調查顯示，決戰州選民對於美國經濟的關切勝過全國選民的平均值，約有35%決戰州選民說經濟、通膨是決定投票動向的最重要因素，但今年2月全國民調中，受訪全國選民僅19%表示經濟、通膨是投票的最主要考量。