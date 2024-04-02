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加薩戰火延燒 美反穆斯林歧視攻擊事件創新高

中央社華盛頓2日綜合外電報導
圖為在紐約接頭抗議的挺巴示威者。(路透)
圖為在紐約接頭抗議的挺巴示威者。(路透)

以色列與哈瑪斯在加薩走廊激戰之際，伊斯蘭恐懼症與偏見也隨之增加。倡議團體今天公布數據顯示，去年美國境內針對穆斯林與巴勒斯坦人的歧視和攻擊案件數量創下新高。

路透報導，美國－伊斯蘭關係協會（Council on American-Islamic Relations，CAIR）指出，去年接獲的投訴案件多達8061起，年增56%，創下該組織近30年前開始記錄以來的高峰，且其中約有3600起集中在去年10月至12月間。哈瑪斯（Hamas）去年10月7日攻擊以色列南部，引爆雙方戰爭。

人權倡議人士也通報了類似情況。自這波衝突爆發以來，伊斯蘭恐懼症（Islamophobia）、反巴勒斯坦偏見和反猶太主義在全球各地皆出現與日俱增的趨勢。

以哈戰爭爆發後，發生在美國的相關事件包括去年10月伊利諾州6歲巴勒斯坦裔美籍男童法尤姆（Wadea Al-Fayoume）遭刺死案、去年11月3名巴勒斯坦裔學生在佛蒙特州遭槍擊案，以及巴勒斯坦裔美籍男子今年2月在德州遭刺傷案。

CAIR的報告指出，年度通報案件數量於2022年首度下降後，去年出現「反穆斯林仇恨重新抬頭」的趨勢，從2023年1月至9月的平均每月約500起，至去年第4季驟增為每月近1200起。

報告表示，「去年10月以巴雙方衝突升級，正是這波伊斯蘭恐懼症上升的背後主因。」

CAIR表示，去年的投訴案件以移民和庇護、就業歧視、仇恨犯罪和教育歧視等類別居多。

巴勒斯坦 歧視 哈瑪斯

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