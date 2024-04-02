加薩戰火延燒 美反穆斯林歧視攻擊事件創新高

圖為在紐約接頭抗議的挺巴示威者。(路透)

以色列與哈瑪斯 在加薩走廊激戰之際，伊斯蘭恐懼症與偏見也隨之增加。倡議團體今天公布數據顯示，去年美國境內針對穆斯林與巴勒斯坦 人的歧視 和攻擊案件數量創下新高。

路透報導，美國－伊斯蘭關係協會（Council on American-Islamic Relations，CAIR）指出，去年接獲的投訴案件多達8061起，年增56%，創下該組織近30年前開始記錄以來的高峰，且其中約有3600起集中在去年10月至12月間。哈瑪斯（Hamas）去年10月7日攻擊以色列南部，引爆雙方戰爭。

人權倡議人士也通報了類似情況。自這波衝突爆發以來，伊斯蘭恐懼症（Islamophobia）、反巴勒斯坦偏見和反猶太主義在全球各地皆出現與日俱增的趨勢。

以哈戰爭爆發後，發生在美國的相關事件包括去年10月伊利諾州6歲巴勒斯坦裔美籍男童法尤姆（Wadea Al-Fayoume）遭刺死案、去年11月3名巴勒斯坦裔學生在佛蒙特州遭槍擊案，以及巴勒斯坦裔美籍男子今年2月在德州遭刺傷案。

CAIR的報告指出，年度通報案件數量於2022年首度下降後，去年出現「反穆斯林仇恨重新抬頭」的趨勢，從2023年1月至9月的平均每月約500起，至去年第4季驟增為每月近1200起。

報告表示，「去年10月以巴雙方衝突升級，正是這波伊斯蘭恐懼症上升的背後主因。」

CAIR表示，去年的投訴案件以移民和庇護、就業歧視、仇恨犯罪和教育歧視等類別居多。