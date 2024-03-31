投核彈炸加薩？眾議員「像對付長崎和廣島」之說挨罵 稱被誤解

共和黨籍聯邦眾議員沃伯格日前稱「像對付長崎、廣島一樣」對待加薩，就可「迅速完事」，引發爭議。(路透)

美國有線電視新聞網（CNN）報導，以巴衝突爆發至今超過半年，加薩 在以軍狂轟猛炸下死傷慘重，不料聯邦眾議員 沃伯格（Tim Walberg）日前竟口出狂言，稱「像對付長崎、廣島一樣」對加薩投核彈「迅速完事」，事後嘴硬稱發言遭媒體斷章取義，堅決不認失言。

代表密西根南部的共和黨籍眾議員沃伯格3月25日出席選民活動，問及美國政府為何用納稅人的錢蓋臨時碼頭為加薩提供人道援助時，他說，「我也不贊同」，「我們不該花半毛錢在人道援助上」。

聯合國日前警告北加薩瀕臨飢荒，約七成人口飽受災難性飢餓。

沃伯格繼續說，「應該像對付長崎和廣島一樣。迅速完事。」

不止如此，他還說同一套一樣能用於俄烏戰爭，「烏克蘭 也應該比照辦理，一下子就能打敗普亭。」

事後沃伯格在社群媒體X繼續嘴硬，堅稱並非建議用核武結束戰爭，儘管他提到美國在二戰時朝長崎、廣島投原子彈的事實。

他在聲明中表示，「冷戰時期長大的我，最不可能做的事就是提倡使用核武。在經過剪輯的影片中，我用了比喻描述要讓以色列和烏克蘭在戰爭中迅速取勝而不置美軍於風險的需求」，「這套說法背後的邏輯和媒體報導截然不同，我認為愈快結束戰爭，愈能減少無辜性命喪生。」

他說，「哈瑪斯和俄羅斯愈快投降，愈能夠向前邁進。這段比喻的前後脈絡被拿掉、斷章取義。我全然支持盟友的信念，並且和他們站在一起。」