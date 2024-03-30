我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歷史與地理特殊性 美國這州若遇襲 不適用北約保護

民調：32%美國人不信移民 認為有「重大犯罪風險」

歷史與地理特殊性 美國這州若遇襲 不適用北約保護

編譯周辰陽／即時報導
CNN報導，因為歷史與地理上的特殊性，北大西洋公約組織的條約技術上並未涵蓋美國的夏威夷州。如果外國勢力發動襲擊，北約組織的成員國將沒有義務奮起保衛。資料照片。路透 / 美國海軍
CNN報導，因為歷史與地理上的特殊性，北大西洋公約組織的條約技術上並未涵蓋美國的夏威夷州。如果外國勢力發動襲擊，北約組織的成員國將沒有義務奮起保衛。資料照片。路透 / 美國海軍

CNN報導，因為歷史與地理上的特殊性，北大西洋公約組織的條約技術上並未涵蓋美國的夏威夷州。如果外國勢力發動襲擊，例如珍珠港的美國海軍基地，或是檀香山西北部的印太司令部總部，北約組織的成員國將沒有義務奮起保衛。

位於檀香山的智庫「太平洋論壇」（Pacific Forum）主席桑托羅（David Santoro）表示，「這是最怪異的狀況」。他還說，即便是夏威夷州的大多數居民，也不知道該州在技術上脫離了北約，「民眾傾向於認為，夏威夷是美國的一部分，因此適用於北約」。

不過，桑托羅承認，「北大西洋公約組織」的名稱就透露了這一點。夏威夷位處太平洋，又不同於加州、科羅拉多州或阿拉斯加州，並不屬於東岸觸及北大西洋的美國大陸（Continental United States），「沒納入夏威夷的論點很簡單，就是這個州並非北美的一部分」。

夏威夷於1959年建州，但例外情況早在十年前建立北約的「華盛頓條約」列明。雖然第5條規定了假如發生武裝攻擊任何成員國的集體自我防衛，第6條卻限制了地理範圍，「對於一個或多個締約國的武裝攻擊，被視為包括對於歐洲或北美任何締約國領土的武裝攻擊」，同時規定，任何島嶼領土必須位在北大西洋、北回歸線以北。

美國國務院發言人證實，夏威夷州不適用於第5條，但第4條規定，當任何成員國的「領土完整、政治獨立或安全」受到威脅時，成員國將進行磋商，而這一條應該涵蓋了任何可能影響夏威夷州的情況。

國務院發言人同時指出，任何納入夏威夷的條約修正案不太可能會取得共識，因為其他成員國也有領地在第5條確定的範圍之外。舉例來說，北約創始成員國的英國和阿根廷於1982年為了南大西洋的福克蘭群島開戰時，北約就沒有參與其中。

北約沒有回應CNN的置評請求，但有些專家指出，自「華盛頓條約」簽署以來，時代在數十年間發生了變化，認為可能需要重新思考今日的印太政治情勢，原因出在反制北韓侵略，以及支援任何潛在協防台灣上，夏威夷州的美軍基地都可以發揮重要作用。

夏威夷州 北約 阿拉斯加州

上一則

重建基伊大橋 至少耗資4億

延伸閱讀

若在烏遭俄軍攻擊 自動觸發北約集體防禦條款？德議會專家搖頭揭原因

若在烏遭俄軍攻擊 自動觸發北約集體防禦條款？德議會專家搖頭揭原因
5中籍工程師在巴基斯坦遇襲亡 中國暫停2水壩工程

5中籍工程師在巴基斯坦遇襲亡 中國暫停2水壩工程
北約秘書長：氣候變遷是全球安全「危機倍增器」

北約秘書長：氣候變遷是全球安全「危機倍增器」
總部升起瑞典國旗 北約典禮歡迎新會員 軍事實力不容小覷

總部升起瑞典國旗 北約典禮歡迎新會員 軍事實力不容小覷

熱門新聞

巴爾的摩大橋倒塌 遭貨船撞上 多部車跌落水中

2024-03-26 03:27
美國客戶試騎「三蹦子」。（取材自極目新聞）

在加州賣「三蹦子」中國25歲小伙首日進帳上萬美元

2024-03-24 02:04
馬里蘭州巴爾的摩凱伊橋26日凌晨遭貨輪撞斷，造成至少6人死亡，船員事發前不斷發布求救訊號，讓政府能及時封鎖出入口、阻止車輛進入，挽救了更多生命，州長大讚「這些人都是英雄」。（路透）

撞橋前船員狂發求救訊號...當局火速擋車上橋 州長大讚「英雄」

2024-03-26 20:52
美國近年在AI技術發展上領先全球，但若論AI研究人才的數量，中國如今略勝美國一籌。路透社

AI人才最大生產國不是美國 竟是中國占了約半數

2024-03-23 14:55
（美聯社）

Costco美食廣場大整肅…1.5元熱狗套餐 下月起會員才能買

2024-03-26 18:09
美國馬里蘭州巴爾的摩港的基伊大橋26日凌晨遭貨輪「達利號」撞上後坍塌，事故前「達利號」發出警告，稱在離港時失去動力，可能撞上橋梁。（路透）

意外早有跡象？ 撞橋貨輪示警離港時「失去動力」

2024-03-26 09:26

超人氣

更多 >
地產女富豪住活動屋 4理由你也可以考慮

地產女富豪住活動屋 4理由你也可以考慮
國際航線第2件行李 中國航空公司掀收費潮 費用遠超美資1倍

國際航線第2件行李 中國航空公司掀收費潮 費用遠超美資1倍
胡瓜遊東京被直擊身邊依偎長髮熟女 證實身分是正宮丁柔安

胡瓜遊東京被直擊身邊依偎長髮熟女 證實身分是正宮丁柔安
為何反對川普的共和黨員紛紛噤聲？前白宮官員給答案

為何反對川普的共和黨員紛紛噤聲？前白宮官員給答案
拒絕「巨流河」電影與追思會 齊邦媛一生優雅不落俗套

拒絕「巨流河」電影與追思會 齊邦媛一生優雅不落俗套