帶貨賣聖經 川普推59.99美元「天佑美國聖經」

美國前總統川普26日推出全新背書商品《天佑美國聖經》，每本要價59.99美元（將近新台幣2,000元），並攜手他的競選場招牌歌曲《天佑美國》原唱李格林伍德為產品宣傳。（取自真實社群）

英國衛報報導，隨著西方國家將在3月31日迎來重要的復活節 日，美國前總統川普 也趁勢在26日推出全新背書商品《天佑美國聖經》（God Bless the USA Bible），每本要價59.99美元，並攜手他的競選場招牌歌曲《天佑美國》（God Bless the U.S.A.）原唱李格林伍德（Lee Greenwood）共同為產品宣傳。

共和黨 唯一可能總統參選人川普26日在自家社群平台「真實社群」發文：「聖周快樂！讓美國再次禱告。隨著即將到來的復活節周五，我推薦大家買一本『天佑美國聖經』。」

川普在貼文影片中說：「我非常自豪合作好麻吉李格林伍德一起為『天佑美國聖經』宣傳，誰不愛他的代表作《天佑美國》呢？」

鄉村歌手李格林伍德的招牌愛國歌曲《天佑美國》是川普競選場的必備曲目。

影片中的川普一臉笑意，雙手拿著聖經，封面壓印「聖經」和「天佑美國」字樣，下方還有以美國國旗為樣式的底圖。

川普在影片中說，「這個國家嚴重喪失宗教和基督教精神，我深信我們需要盡快恢復這些價值，這是美國最大的問題之一。這就是為什麼美國正在走向混亂。我們失去了宗教信仰」，「所有美國人家裡都需要一本聖經，我家裡就有很多。」

產品官網更貼心提供買家相關問題，包含出現黏頁該如何處理，還有最重要的「聖經銷售所得會進入川普口袋嗎？」

官網回答：「不會。GodBlessTheUSABible.com不是政治網站也與任何政治宣傳無關。它不屬於川普、川普組織、CIC Ventures LLC或其各自負責人或附屬機構所有、管理或控制」，「係根據許可協議使用川普姓名、圖像和肖像」。