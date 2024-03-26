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撞橋前後圖／達利號以特定角度撞來 橋墩僅2座難逃悲劇

編譯陳韻涵／綜合26日電
橋梁專家分析，巴爾的摩基伊大橋橋墩只有兩座，大船撞上其中一個橋墩引發連鎖反應，難以避免悲劇。（路透社）
橋梁專家分析，巴爾的摩基伊大橋橋墩只有兩座，大船撞上其中一個橋墩引發連鎖反應，難以避免悲劇。（路透社）

橋梁專家分析，巴爾的摩基伊大橋(Francis Scott Key Bridge)的橋墩只有兩座，大船撞上其中一個橋墩引發連鎖反應，難以避免悲劇；海上事故(marine casualties)並不罕見，但移動物撞上靜止物且造成災難卻很少見。

華盛頓郵報報導，橋梁專家表示，船身長289公尺的新加坡籍「達利號」(Dali)大型貨輪撞上基伊大橋的其中一個橋墩，難免會引發災難性的連鎖反應。

國際橋梁維護與安全協會(IABMS)主席、賓州理海大學(Lehigh University)橋梁工程與風險教授弗蘭戈波爾(Dan Frangopol)表示，「若橋墩被毀，基本上整個結構都會垮掉，不可能重新分配重量，原設計並不預防這些事」。

約翰霍普金斯大學(JHU)土木及系統工程學教授薛佛(Benjamin W. Schafer)則說，沒有一座橋墩承受得起達利號這般巨輪的撞擊，「這些貨輪很大，橋梁只有兩個橋墩支撐，缺一不可」。

巴爾的摩基伊大橋撞橋前後。（路透社）
巴爾的摩基伊大橋撞橋前後。（路透社）

華郵記者詢問馬里蘭州官員，基伊大橋水下是否有保護橋墩的設施，或橋梁是否能承受任何碰撞，尚未獲回覆。

英國建築工程師與橋梁設計師費斯(Ian Firth)看過事故影片後表示，基伊大橋水下至少有兩個「繫船浮筒」保護設施，用以防止船隻撞上橋墩，但達利號「以特定角度」襲來，讓護橋設施無用武之力，接著橋面就斷裂落水。

費斯對於橋面迅速崩落「並不意外」，指出一旦以強化水泥製成的主要支撐結構之一受損，便難以撐起整座橋的重量。

費斯表示，船撞上橋墩前已傾向一側，該側橋樑看似有一個輕型支撐結構；若達利號不是以特定角度碰撞，而是直接撞上，可能會撞到保護設施，若橋墩周圍有三、四個防撞物，後果會截然不同。

「今日美國」引述官員說法報導，海上事故並不罕見，但移動物撞靜止物且造成災難卻屬罕見；相關單位正在調查達利號失去動力的原因，可能與機械故障有關。

新加坡 華郵 華盛頓郵報

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