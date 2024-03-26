Costco美食廣場大整肅…1.5元熱狗套餐 下月起會員才能買

（美聯社）

全美量販連鎖批發商好市多 (Costco)決定大幅整肅美食廣場，4月8日起，只有付費持卡會員才能入內點餐，享用備受歡迎的1.5元熱狗和汽水套餐，藉此限制未持卡卻享用會員福利 的人貪小便宜。

社群媒體 Reddit最近張貼了好市多掛出的標示，可看出這家折扣俱樂部業者打算打擊控管入內點餐的人。好市多2020 年便正式限制只有會員能進入美食廣場，如今新張貼詳細告示表明更嚴格的執行策略。

佛羅里達州奧蘭多一家好市多商店掛出標示，寫著：「2024 年4 月8 日起，在美食廣場購買商品需要持有效好市多會員卡。您今天就可申請加入，請到會員櫃檯了解詳細資訊。」

這是好市多為確實執行會員資格要求的最新努力，迫使入店購物的人務必付費以享受特殊待遇；好市多今年1月開始採用新技術，要求會員在部分商店入口處掃描會員卡，以遏止共享會員卡的人與非會員闖入。

據推測，好市多採取更嚴苛策略目的是吸引更多人付費加入會員、進而提高其利潤 。 該公司2023年會員費收入達46億美元，佔總利潤的比例高達73%。

針對即將登場的新規範，好市多未出面回應置評。

好市多會員概分為二，基本會員(basic membership)年費60元，較高階的行政會員(executive membership)年費 120元，可享受2%現金返還等福利。

好市多去年夏天曾表示嚴格要求持卡消費的必要性，聲稱非會員享有與會員相同的福利和價格是不對的；該公司從那時候開始在自助收銀台要求會員提供附照片的身份證件和會員卡。