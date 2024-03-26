「結束你們的戰爭」 川普促以了結：戰爭畫面很難看

川普催促以色列結束戰爭，「把事情做個了結」，同時表達支持以色列但不贊成公開戰爭畫面，「給世界很難看的畫面」正在失去國際社會相挺力量。（歐新社）

紐約時報報導，以色列 保守派媒體「今日以色列報」（Israel Hayom）25日刊登美國前總統川普 訪問指出，川普催促以色列結束戰爭，「結束你們的戰爭」，同時表達支持以色列但不贊成公開戰爭畫面，「給世界很難看的畫面」正在失去國際社會支持。

同樣在25日，聯合國安理會通過呼籲加薩 立即停火決議案，美國一反過去否決的立場，在表決中棄權。

一向對現任總統兼大選頭號對手拜登沒好話的川普，在報導中並未說明自己可能如何為以巴衝突解套，也沒有提到如果勝選將如何促成以色列和巴勒斯坦間和平共處。

不過，川普並不支持驅逐巴勒斯坦人的言論，但是計畫和過去任內駐以色列大使佛里曼（David Friedman）見面，了解美國對於以色列在約旦河西岸主權的看法。

川普在報導中勸告以色列「結束你們的戰爭」，「把事情做個了結」，盡快以某種形式促成和平，因為「以色列深陷麻煩」。

他說，「以色列要非常小心，因為你們正在失去世界、丟失很大的支持」，「你們必須結束，把任務完成。你們要達成和平，讓以色列人恢復正常生活，也是為了每一個人。」

除此之外，川普也對以色列的宣傳工作表示不認同，「我認為以色列犯了很大的錯誤」，「這些照片和鏡頭，我是說，炸彈投進加薩建築物的動態鏡頭。這真是可怕的景象，對世界來說是非常難看的畫面」，「以色列想要表現強悍的一面，可是有時候不該這麼做」。