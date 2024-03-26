我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普資產淨值暴衝到65億美元 首次躋身彭博全球前500大富豪

洛城華超這款水果瘋搶 有人一口氣買了10多個

「結束你們的戰爭」 川普促以了結：戰爭畫面很難看

編譯盧思綸／即時報導
川普催促以色列結束戰爭，「把事情做個了結」，同時表達支持以色列但不贊成公開戰爭畫面，「給世界很難看的畫面」正在失去國際社會相挺力量。（歐新社）
川普催促以色列結束戰爭，「把事情做個了結」，同時表達支持以色列但不贊成公開戰爭畫面，「給世界很難看的畫面」正在失去國際社會相挺力量。（歐新社）

紐約時報報導，以色列保守派媒體「今日以色列報」（Israel Hayom）25日刊登美國前總統川普訪問指出，川普催促以色列結束戰爭，「結束你們的戰爭」，同時表達支持以色列但不贊成公開戰爭畫面，「給世界很難看的畫面」正在失去國際社會支持。

同樣在25日，聯合國安理會通過呼籲加薩立即停火決議案，美國一反過去否決的立場，在表決中棄權。

一向對現任總統兼大選頭號對手拜登沒好話的川普，在報導中並未說明自己可能如何為以巴衝突解套，也沒有提到如果勝選將如何促成以色列和巴勒斯坦間和平共處。

不過，川普並不支持驅逐巴勒斯坦人的言論，但是計畫和過去任內駐以色列大使佛里曼（David Friedman）見面，了解美國對於以色列在約旦河西岸主權的看法。

川普在報導中勸告以色列「結束你們的戰爭」，「把事情做個了結」，盡快以某種形式促成和平，因為「以色列深陷麻煩」。

他說，「以色列要非常小心，因為你們正在失去世界、丟失很大的支持」，「你們必須結束，把任務完成。你們要達成和平，讓以色列人恢復正常生活，也是為了每一個人。」

除此之外，川普也對以色列的宣傳工作表示不認同，「我認為以色列犯了很大的錯誤」，「這些照片和鏡頭，我是說，炸彈投進加薩建築物的動態鏡頭。這真是可怕的景象，對世界來說是非常難看的畫面」，「以色列想要表現強悍的一面，可是有時候不該這麼做」。

以色列 川普 加薩

上一則

民事詐騙案保金降至1.75億元 川普：我會繳

下一則

川普資產淨值暴衝到65億美元 首次躋身彭博全球前500大富豪

延伸閱讀

民事詐騙案保金降至1.75億元 川普：我會繳

民事詐騙案保金降至1.75億元 川普：我會繳
川普擔保金砍到1.75億 延10日交 封口費案4/15開庭

川普擔保金砍到1.75億 延10日交 封口費案4/15開庭
川普任內減稅法案2025年屆滿後 民眾繳稅將變多

川普任內減稅法案2025年屆滿後 民眾繳稅將變多
川普若勝選將續築美墨邊牆？墨西哥總統：行不通

川普若勝選將續築美墨邊牆？墨西哥總統：行不通

熱門新聞

32歲的俄州婦女坎德拉里奧，將16個月大的女兒獨留家中10天致死，遭法官判處無期徒刑。(凱霍加郡警長辦公室)

狠母自行度假 獨留女嬰在家活活餓死 法官重判終身監禁

2024-03-19 11:30
前總統川普和拜登總統與將在2024年大選二度對決。（美聯社）

理財專家：若看好川普當選 不妨預做四大金錢規畫

2024-03-18 10:46
美國客戶試騎「三蹦子」。（取材自極目新聞）

在加州賣「三蹦子」中國25歲小伙首日進帳上萬美元

2024-03-24 02:04
美國近年在AI技術發展上領先全球，但若論AI研究人才的數量，中國如今略勝美國一籌。路透社

AI人才最大生產國不是美國 竟是中國占了約半數

2024-03-23 14:55
趙安吉。(家人提供)

德州警方最新報告 趙安吉死前血液酒精含量高出法定3倍

2024-03-21 12:14
波士頓麻州總醫院完成世界首例人類移植基因改造豬腎的手術。(美聯社)

世界首例人類移植豬腎成功 麻州醫師激動痛哭

2024-03-21 15:47

超人氣

更多 >
娘家總動員 凱特父母第一時間得知罹癌 全力照顧3外孫、支持女婿威廉

娘家總動員 凱特父母第一時間得知罹癌 全力照顧3外孫、支持女婿威廉
穿「這毛衣」宣布噩耗…英媒解析凱特罹癌影片穿搭：向大眾透露一訊息

穿「這毛衣」宣布噩耗…英媒解析凱特罹癌影片穿搭：向大眾透露一訊息
4生肖3月底春來發橫財 屬豬低調點、這類人爆桃花

4生肖3月底春來發橫財 屬豬低調點、這類人爆桃花
租霸橫行／華人十年房東夢 因租霸終結…賣房後「終能睡好覺」

租霸橫行／華人十年房東夢 因租霸終結…賣房後「終能睡好覺」
租霸橫行／「紐約客」租1晚住5年 還想奪旅館所有權

租霸橫行／「紐約客」租1晚住5年 還想奪旅館所有權