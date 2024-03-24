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阿拉斯加參議員穆考斯基與川普決裂 不排除退出共和黨

編譯廖振堯／綜合24日電
阿拉斯加聯邦參議員穆考斯基與準總統提名人川普，素來不和，她表示若川普重回白宮，她不排除退出共和黨。(路透)
阿拉斯加聯邦參議員穆考斯基與準總統提名人川普，素來不和，她表示若川普重回白宮，她不排除退出共和黨。(路透)

共和黨聯邦參議員穆考斯基(Lisa Murkowski，阿拉斯加州)身為前總統川普第二次彈劾審判中，投下有罪的七名共和黨人之一，近期已與川普決裂，也對黨內風氣心灰意冷，不排除退黨。

穆考斯基24日接受有線電視新聞網(CNN)訪問時表示，她已經厭倦了川普，並表示她絕對不會投票給他，只希望作為共和黨人能有一位她可以支持的總統提名人，而她「當然支持不了唐納德．川普。」

共和黨人逐漸向川普靠攏，讓穆考斯基開始考慮她在黨內的未來。訪問中她並未直接透露是否會留在共和黨，當被問及她是否會成為無黨派議員時，穆考斯基說：「哦，我想我思想非常獨立，只是遺憾我們的政黨似乎正成為川普的政黨。」

被記者繼續追問這是否意味著她可能退黨時，穆考斯基回應：「我試著在這個有趣的政治時期找尋一條出路。我只能先這樣說。」

川普日前稱「投票支持民主黨的猶太裔美國人都討厭他們的宗教和以色列」，穆考斯基表示這是「極其錯誤和可怕的敘述」；上周被問及川普認為國會暴亂的罪犯是應獲赦免的「人質和愛國者」時，穆考斯基亦嗤之以鼻，說2021年1月6日就是暴民衝進大樓試圖阻止選舉認證，這是無法辯護的。

穆考斯基到2010年茶黨運動(Tea Party movement)興起後和黨內的右翼分子產生分歧，當年初選也因此落馬，但成功在普選時號召填名投票，以39%得票率連任。這之後穆考斯基便與黨內右翼不睦，2022 年曾成為川普及其盟友的攻擊目標，但獲參院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell，肯塔基州)支持。

穆考斯基與緬因州參議員柯林斯(Susan Collins，同為投川普有罪的七名黨員之一) 本次大選在海理(Nikki Haley)退選的幾天前表示支持。

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