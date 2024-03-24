憂台海戰事斷供應鏈 美議員推壓力測試法案

美國3州議員要求州政府羅列供應鏈及基礎建設，在北京武統台灣下可能面臨的風險。圖為台中役男在進行軍事訓練。(路透)

美方拋出的中國攻台時間表持續引發討論，而3州議員化疑慮為法案，要求州政府羅列供應鏈 及基礎建設，在北京武統台灣下可能面臨的風險。其中一名議員示警，勿忽視中國長時間癱瘓電網的「黑天鵝事件」。

政治新聞網站Politico昨天報導，今年初以來，亞利桑納、內布拉斯加及伊利諾州的議員推出數個版本的「太平洋衝突壓力測試法案」（The Pacific Conflict Stress Test Act），要求處理中國侵台之際，也可能同步入侵美國供水系統或電網等疑慮。

法案最新版本於3月20日在亞利桑納州 眾議會提出，內容指出，太平洋地區如果爆發衝突，亞利桑納州政府有義務擬策略以降低該州面臨的風險。

法案也要求亞利桑納州檢視其關鍵基礎設施中潛在的資安漏洞，以及「該州、其供應商及太平洋其他國家之間供應鏈中斷或完全切斷下的影響」。

亞利桑納州眾議員科洛丁（Alexander Kolodin）是提出法案的6名共和黨議員之一，他說，「我們州的關鍵基礎設施尤其容易受到攻擊」。

「中國發動攻擊，導致電網長時間癱瘓的黑天鵝事件，實在不能被忽視。」「黑天鵝」意思為相當罕見、預料之外的事件，且發生前沒有前例可循，一旦發生後，就會產生極端影響。

內布拉斯加州 、伊利諾州議員提出的法案與亞利桑納州版本的文字相同。民主黨參議員博斯塔（Eliot Bostar）昨天於一份聲明說，內布拉斯加州的法案將「在下週初出委員會並送全院」。法案在伊利諾州通過一讀，目前正由州參議會分配委員會審議。

Politico指出，這些法案其實是鷹派非營利倡議組織 「國家裝甲」（State Armor）發起人魯奇（Michael Lucci）的想法，「國家裝甲」正在遊說各州頒布使其免受中國潛在惡意影響的法律。魯奇指出，「國家裝甲」不接受企業資助，是致力於「保護美國及其公民免受共產中國侵害」的跨黨派非營利組織。

立法獲得推動的另一股動力，則來自於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，中國生產的個人防護設備及醫療用品供應鏈中斷。

「國家裝甲」首場遊說出擊，就是在今年1月開始說服州議員推動反中共立法。眾院「中國問題特別委員會」主席蓋拉格（Mike Gallagher）稱讚「國家裝甲」以「一種急迫性在行動」。在前總統川普任內擔任國安顧問的歐布萊恩（Robert O'Brien）也推「國家裝甲」行動力極強的遊說計畫。

儘管如此，這項立法並非一直受到支持。亞利桑納州眾議會法案在這個月稍早時未獲通過，如今捲土重來。

亞利桑納州參議員卡洛爾（Frank Carroll）是法案參、眾議會版本的發起人。他表示，自己的努力尚未結束，並指出如果法案在眾議會獲得通過，將再送回參議會審議。

Politico報導，即使是最悲觀的分析家也表示，兩岸衝突並非迫在眉睫。儘管如此，中國政府和美國軍方官員的示警表明這種可能性確實存在。

外界也評估兩岸衝突將導致十分嚴峻的經濟影響。美國榮鼎諮詢（Rhodium Group）去年底表示，封鎖台灣可能會對全球經濟造成「遠超過2兆美元」損失。

此外，美國國家級的基礎設施也可能成為中國的目標。聯邦調查局（FBI）局長雷伊（Chris Wray）1月在國會聽證會上表示，「中國駭客正於美國基礎建設上部署，準備對美國公民及社區造成嚴重破壞及實質傷害」。

這些由州議員提出的法案呼應英國、歐洲及亞洲議員的相關行動。例如因應中國對民主國家威脅而成立的跨黨派「對華政策跨國議會聯盟」（Inter-Parliamentary Alliance on China, IPAC），就在3月初發起「迷霧行動」（Operation MIST）倡議，評估台海衝突的經濟衝擊。

IPAC執行董事裴倫德（Luke de Pulford）表示，議員們現在採取行動因應這些風險，以避免選民有天意識到台海衝突引爆的經濟危機，比烏克蘭戰爭還嚴重5倍，「各國政府卻沒有採取任何措施來防範」。