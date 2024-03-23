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「幼童被拋出車外」德州校車對撞逆向水泥車 2死51傷

編譯俞仲慈／綜合23日電
救難人員抱著驚魂未定的幼童離開被撞毀的校車。(美聯社)
救難人員抱著驚魂未定的幼童離開被撞毀的校車。(美聯社)

德州奧首府斯丁郊區公路22日發生一起死亡車禍，一輛滿載學童與教職員的校車與一輛逆向行駛的水泥卡車對撞，造成至少2死、51傷的不幸，事故現場一片狼藉，交通中斷數小時。

據美聯社報導，德州當地時間22日下午2時左右，海斯(Hays)學區湯姆格林小學(Tom Green Elementary School)44名學前班幼童和11名教職員，結束巴斯楚普郡(Bastrop County)動物園的校外教學活動後，搭乘校車返校，向西行駛在德州21號州道與考德威爾路(Caldwell Road)路口附近，不料一輛向東行駛的水泥卡車突然逆向行駛和校車正面對撞，巨大的撞擊力道，造成校車51人輕重傷，其中一名學童傷重不治。

德州公共安全廳(Department of Public Safety)警佐科克雷爾(Deon Cockrell)表示，車禍發生當時，一輛道奇Charger轎車緊跟在校車後，因為閃避不及直接追撞校車，駕駛因此不幸身亡。

科克雷爾表示，目前尚不清楚水泥卡車突然轉到對向車道逆向行駛的原因，警方正在調查。

另外學區發言人薩伏伊(Tim Savoy)表示，由於事故校車屬於2011年舊型車款，沒有配備安全帶，導致車內多名幼童被拋出車外，飽受驚嚇，家屬辛西雅·里維拉(Cynthia Rivera)表示，這是她的5歲姪女第一次校外活動，「她才剛從奧斯丁轉學過來，真的很倒楣。」

海斯學區總監賴特(Eric Wright)22日發表公開信表示：「今晚有悲傷的家庭，他們將永遠不會再像以前那樣生活，但我們的內心與祈禱仍會繼續關注他們。」

德州州長艾伯特(Greg Abbott)事後也在社群平台X發表聲明，呼籲德州人為車禍受害者祈禱並表示「州政府將全力協助社區度過這場悲劇。」

德州奧首府斯丁郊區公路22日發生一起死亡車禍，一輛滿載學齡前幼童的校車與一輛逆向...
德州奧首府斯丁郊區公路22日發生一起死亡車禍，一輛滿載學齡前幼童的校車與一輛逆向行駛的水泥卡車對撞，造成至少2死、51傷的不幸。校車車頭被撞得變形。(美聯社)

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