因應遊民危機、房租負擔得起 迷你公寓恢復流行

位於紐約市曼哈頓Carmel Place building內的迷你公寓。（美聯社）

房租相對便宜的迷你公寓(micro-apartments)，相隔近百年後再度流行，美聯社報導分析，這股趨勢有助於因應遊民危機，讓低收入 族群有能力繳得起房租。專家指出，美國西北部近年積極推動的迷你公寓，希望為其他州發揮帶動效果。紐約大學(New York University)福曼中心(Furman Center)法律教授畢恩(Vicki Been)便說，手頭不便的民眾如果沒有迷你公寓得以棲身，只能住進收容所或露宿街頭。

從委內瑞拉到美國申請庇護的婦人芭芭拉‧裴拉薩-賈西亞(Barbara Peraza-Garcia)，與男友帶著年齡分別為兩歲、四歲的孩子，住在月租900元、面積僅180平方呎的迷你公寓，租金 比西雅圖地區單人套房(Studio)一般租金便宜約550元。迷你公寓只有最基本的衛浴設備，廚房則與鄰居共用，雖然條件簡單，同一個空間既是客廳也是餐廳，擺出空氣床墊就是臥室，卻勝過之前在教堂打地鋪的日子。

裴拉薩-賈西亞說：「在這裡，我們一家人總算可以好好生活。」她表示，若找到待遇更好的工作，過幾年就能搬到大一點公寓。

報導指出，為低收入族群、藍領階級或臨時工推出的單人套房(single room occupancy units，SROs)，1900年代初期在美國頗為盛行，戰後時期隨著都市更新計畫推出，郊區獨棟式住宅成為發展主力，單人套房則變得沒落。

許多民眾因為租不起房屋而變得無家可歸之際，如今單人套房又恢復流行，有了較新鮮的名稱「迷你公寓」，住戶則來自各種不同背景。

美國西北部近年積極推動的迷你公寓，俄勒岡州去年為興建迷你公寓通過法案，華盛頓州 今年也跟進為建築法規鬆綁，允許建商興建至少六個單位的一般公寓大樓時，同時推出面積只有一般公寓三分之一左右的迷你公寓，法案本周在民主黨籍華盛頓州長英斯利(Jay Inslee)簽署後生效。