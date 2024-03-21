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馬斯克Neuralink首例病患 可用意念網路下棋、玩遊戲

編譯黃淑玲／綜合外電
馬斯克20日在社群平台X上，報告Neuralink晶片植入首例病患的術後進展。路透
馬斯克20日在社群平台X上，報告Neuralink晶片植入首例病患的術後進展。路透

美國科技鉅子馬斯克旗下神經科學新創公司Neuralink的首例晶片植入腦部的四肢癱瘓患者，20日在一段影片裡可以用意念玩電腦遊戲、網路下棋。

馬斯克創辦的Neuralink，目標在使植入該公司裝置的患者，能透過意念操控電腦。馬斯克說，Neuralink將開始與身體活動嚴重受限的脊髓損傷或四肢癱瘓患者合作。

放在馬斯克社群平台X的影片顯示，病患Noland Arbaugh能用電腦下棋，玩《文明帝國6》遊戲。Arbaugh說，「這已經改變我的人生」，「手術超級簡單」。

29歲的Arbaugh八年前因為一場潛水意外，造成脊髓損傷。他提到1月接受晶片植入手術一天後，就出院，過程十分順利。相關科技的精進當然「還有很多工作要做」。

彭博資訊指出，Neuralink並不是唯一一家研發腦部植入裝置來連結電腦的公司，但是Neuralink的裝置含有較多電極，未來有更多應用潛力；Neuralink的技術也不需要有線路連接到外部裝置。

馬斯克周三在X上的貼文暗示Neuralink開發的裝置或許可能幫助重建視力，他說：「『Blindsight』（盲視）會是『Telepathy』後的下一個產品。」「Telepathy」是植入癱瘓患者裝置的名稱。

Neuralink影片：https://twitter.com/neuralink

馬斯克 晶片

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