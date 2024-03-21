華為面對圍堵生命力驚人 美國制裁有局限性

通訊大廠華為近年來成為美國科技圍堵中國的指標企業。（歐新社）

通訊大廠華為 近年來成為美國科技圍堵中國的指標企業。但華爾街日報分析，華為面對美國的嚴厲制裁表現出「驚人生命力」，除了業績超出預期，也顯示出美方制裁中國科技產業存在局限性。

華爾街日報今天發表題為「從華為回歸，看美國影響力及其局限」的分析報導指出，華為是中國行動通訊技術領域的佼佼者，也是中國高科技雄心的典型代表，同時也是美國決心挫敗中國雄心壯志的象徵。正因如此，華為面對美國制裁表現出的「驚人生命力」，很能說明未來幾年美中科技戰將如何演化。

報導認為，美國對關鍵上游技術的箝制，使其擁有強大的力量削弱中國的龍頭企業，大幅抬高中國科技進步的成本。但只要中國政府願意不惜代價補貼本土晶片 產業，且全球包括中國本身、俄羅斯及開發中國家在內的

很大一部分買家仍熱衷購買中國產品，就很難完全阻止中國的科技進步。

同時，美國試圖建立一個真正的、涇渭分明的全球科技生態系統，也會帶來其他風險，那就是來自中國的競爭者開始在價值鏈的更上游取得成功。

報導提到，美國的制裁，限制了華為採購手機零件和其他設備零部件的能力，影響確實是毀滅性的。華為2020至2022年的消費者業務（以智慧型手機 為主）收入減少了一半以上，原因之一是華為賣掉了旗下的平價手機品牌「榮耀」，以免其受到制裁影響。不過，華為在海外和高端市場的銷售仍因此大幅下滑。

報導指出，上述情況不足以為華為帶來致命打擊。華為預測2023年營收仍將成長約9%，達約人民幣7000億元（約972億美元），雖比2020年的高峰減少21%，但對於3年前面對美國制裁有如死刑判決的公司來說，這一表現令人印象深刻。

華為2023年推出的高階智慧手機Mate 60 Pro，採用了與7奈米製程相當的晶片技術，在中國大受歡迎，更令美國吃驚，在目前的制裁下，這種技術被認為不可能在中國實現。儘管目前還不清楚這一技術的經濟效益如何，也不清楚量產難度有多大，但反映了中國半導體行業取得的突破。

專業機構數據顯示，今年前6周，華為在中國的智慧型手機銷量年增高達64%，很可能是蘋果手機同期銷量年減24%的結果。蘋果手機2023年在中國市場銷量居冠，市占率約有18%。

相較於智慧手機，華為電信設備業務抵抗制裁的能力要強得多，其營收在2020至2022年僅下降6%。到2023年，華為在全球電信設備市場的市占率仍有30%，與過去幾年相較基本保持穩定。這是因為建造基地台等設備所需的零組件比智慧型手機少得多，容易透過庫存或調用其他廠商零組件解決問題。

同時，對西方國家來說，更換網路設備花費的時間，要遠多於購買智慧型手機，且中國和其他開發中國家仍堅持使用華為的設備。

報導提到，美國似乎會採取新的因應措施，向一些中國零組件供應商限制供貨，這也許會延緩中國技術的進一步發展，並繼續給華為及中國先進晶片產業製造阻力。然而，技術層面制裁越深入，執行起來就越困難，就像西方國家2022年以來對俄羅斯實施的制裁一樣。

即使如此，華為乃至中國仍面臨真正的瓶頸。如果不能使用谷歌（Google）、安卓（Android）操作系統，華為手機恐怕很難在中國以外地區奪回市占率。

此外，雖然美國可能不會成功地將華為和中國晶片產業完全淘汰出局，但仍可能會迫使中國在很長一段時間內，花費巨資研究「次優解決方案」，這種無謂的重複將耗費巨大的成本和時間。