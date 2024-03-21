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繼中國汽車 美議員要求提高中國無人機關稅

中央社台北21日電
眾院中國問題特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）。（路透）
眾院中國問題特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）。（路透）

繼中國汽車，美國多名跨黨派眾議員20日要求拜登政府對中國製造的無人機徵收更高的關稅，並採取新的獎勵措施促進美國無人機製造商的發展。儘管美國目前課徵25%關稅，中國商用無人機市占率仍超過9成。

路透21日報導，眾院中國問題特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）、該委員會民主黨領袖克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）和其他11名議員，周三敦促政府立即對包括大疆創新（DJI）和道通智能（Autel）在內的中國無人機製造商採取行動。

他們在發給美國貿易代表署、商務部和國土安全部的信中要求提高中國無人機關稅，「以阻止一項對國家和經濟安全構成明顯威脅的技術在美國市場大規模擴散」。

議員在信中稱，目前對中國無人機加徵25%的關稅「不足以應付」進口激增。

在推動中國無人機增加關稅之前，多名美國議員呼籲拜登政府大幅提高對中國汽車的關稅。

美國議員表示，中國無人機公司占據美國業餘愛好無人機市場77%以上的比重，以及商用無人機市場90%以上的市占率。

信函指出，馬來西亞對美國的無人機出口在2019年還很少，但2022年躍升至24萬2000架；2023年前11個月突破56萬5000架。「這些數字引發人們的擔憂，即中國可能利用馬來西亞透過轉運來規避美國法律」。

信函還提到對中國無人機的國家安全擔憂，質疑中國無人機收集的數據掌握在中國軍事和情報部門手中。

據報導，美國貿易代表署和商務部表示，他們收到了這些信件，但拒絕發表評論。

大疆表示，反對基於原產國的限制，並強調嚴格遵守「美國以及我們運營的其他任何地方所有適用的數據隱私保護法律、法規和規範」。大疆的無人機「正在幫助美國企業更有效率地運作並解決問題」。

道通智能沒有立即回應置評要求。

2023年11月，眾院中國問題特別委員會和其他議員要求拜登政府調查並可能制裁道通智能。蓋拉格和克利什納穆希提出法案，試圖禁止美國政府購買中國無人機。

美國會2019年已禁止五角大廈購買或使用中國製造的無人機及零件。

此外，大疆也正面臨美國封殺。這家無人機巨頭占據3/4的美國市場。

據中媒直新聞，名為「反中共無人機法案」的眾院2864號法案，近期已通過首次委員會聽證審議，目前正待進一步的審議與行動，這個舉措標誌著大疆產品有可能在美國被全面禁止。

該法案若通過立法，大疆將被列入聯邦傳播委員會（FCC）的黑名單。由於無人機在很大程度上依賴FCC的網路，被禁止在這些網路上運行將會使大疆無人機在美國無法使用，同時FCC將不再能夠為大疆在美國的產品批准新的設備授權。

關稅 拜登 眾院

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