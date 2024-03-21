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「真實社群」最快下周上市 川普可望入袋35億

「真實社群」最快下周上市 川普可望入袋35億

記者顏伶如／即時報導
前總統川普自創社群平台「真實社群」(Truth Social)最快可望上周上市。(路透)
前總統川普自創社群平台「真實社群」(Truth Social)最快可望上周上市。(路透)

前總統川普自創社群平台「真實社群」(Truth Social)最快可望上周上市，華爾街日報報導，「真實社群」股價在支持者力捧之下走高，一旦上市川普可望有35億入袋，對於選舉募款面臨挑戰的川普競選團隊來說，有助於減輕財務壓力。另外，川普紐約州金融詐欺民事起訴被定罪之後，加計利息共計4.54億賠償金，繳交期限為3月25日。

2021年推出的「真實社群」，成立之後歷經不少波折，包括虧損數千萬元、內線交易起訴等，「真實社群」公開上市則是最新話題。川普支持者熱烈捧場，已讓「真實社群」市值爆衝到60億元。

「真實社群」最快下周上市，但仍須獲得股東大會通過。報導指出，根據規定，公司上市之後，川普要等六個月才能將手中持股賣出。

2021年1月6日國會暴動之後，川普遭到臉書(Facebook)、推特(Twitter)等主流社群媒體封殺。雖然被關閉的帳號後來陸續解封，川普仍以「真實社群」做為與支持者互動的主要平台。

華爾街日報報導，由於股東幾乎清一色為川普支持者，22日上午可望通過「真實社群」與特殊目的收購公司(special-purpose acquisition company，SPAC)「數位世界收購集團」(Digital World Acquisition)合併的表決，如果進行一切順利，股票市場25日就會出現川普姓名縮寫「DJT」的股票代碼。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

川普 華爾街 紐約州

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