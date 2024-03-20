美國防部否認在金門常駐軍隊 擬評估台灣民防實力

聯邦眾院軍事委員會今天邀請印太司令部司令阿基里諾（John Aquilino）。（美聯社）

對於台灣軍隊遭中國滲透，無法構成可恃戰力的可能性，印太司令今天表示，國防部 已有評估台灣民防單位禦敵能力的計畫。他另否認美國在金門常駐軍隊，稱相關報導不實。

聯邦眾院 軍事委員會今天邀請印太司令部司令阿基里諾（John Aquilino）及國防部印太事務助理部長瑞特納（Ely Ratner）等出席，對美國在印太區域的安全威脅舉行聽證會。

與會的共和黨議員蓋茨（Matt Gaetz）憂心解放軍可能滲透台灣軍隊，使台灣現役、後備軍人不足以對北京構成可恃戰力，因此美國或許必須為「不願家園成為中國一部分」的台灣人強化實力。

蓋茨並詢問阿基里諾美國國防部是否計劃對台灣的民防（home guard）實力進行評估，確保民防組織擁有可能阻止中國入侵的小型武器。

阿基里諾僅簡短回覆：「絕對有，我很樂意於機密場合與您討論」。他拒絕將相關評估稱為外界常提到的豪豬戰略（Porcupine strategy），只說美國依台灣關係法為台灣人民提供訓練，使台灣能夠在衝突時自衛。

蓋茨再次強調讓台灣像豪豬般難打的重要性，指中國能吞下制裁或其他後果，但不能承受與台灣長期戰爭，如果能夠向北京證明侵台將成為持久戰，就能避免與中國陷入「熱戰」（kinetic conflict）。

對於兩岸發生激烈衝突時，國防部評估有幾成的台灣人將參戰，阿基里諾說自己沒有相關數據，但是烏克蘭戰爭爆發時，對全球很多人來說是一記警鐘，對台灣人而言更是如此。

北京對台發動軍事攻擊方面，阿基里諾認為，中國絕對希望在不發生戰爭的情況下「同化吞併」（assimilate）台灣，這一點已經顯而易見，例如北京對台灣的脅迫行動日益增加，機艦進入台灣海、空域，及調整航線等，「他們正採取一切行動，試圖讓台灣屈服」。

民主黨 議員潘內達（Jimmy Panetta）引述媒體指出，「綠扁帽部隊」（Green Berets）依照2023財政年度國防授權法（National Defense Authorization Act, NDAA）常駐金門，訓練台灣軍隊，而過去美軍特種部隊僅臨時駐紮。

「這篇報導是不正確的，美軍現在並沒有常駐那裡」阿基里諾回應，「我們可以在機密場合進行進一步評估。但就本質上，這是不正確的」。潘內達追問他是否指金門，阿基里諾說「沒錯」。

軍事新聞網站SOFREP報導，美國已啟動與台灣的重大軍事合作，其中包括部署3名陸軍綠扁帽部隊人員，在台灣參與持續進行的訓練行動。

台灣國防部長邱國正14日回應，國軍與友好團體或國家交流，藉由互相觀摩，進一步學習長處、改進問題，並了解建軍備戰的盲點和缺點，這都屬於交流範疇。