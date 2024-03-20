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輝達推出新款AI晶片 Meta預計今年稍後收到首批出貨

中央社紐約19日綜合外電報導
Meta預計今年稍後收到輝達最新旗艦AI晶片首批出貨。（路透）
Meta預計今年稍後收到輝達最新旗艦AI晶片首批出貨。（路透）

臉書（Facebook）母公司Meta發言人告訴路透社，Meta預計今年稍後收到輝達（Nvidia）最新旗艦人工智慧（AI晶片首批出貨。

路透社報導，輝達昨天在年度開發者大會上推出新款晶片Blackwell B200。輝達表示，B200晶片在執行諸如提供聊天機器人答案等任務的速度提高了30倍。

輝達財務長克瑞斯（Colette Kress）今天向金融分析師表示，「我們認為我們（新款晶片）將在今年稍後上市」，但也說新GPU晶片的出貨量在2025年後才會增加。

社群媒體巨頭Meta是輝達的最大客戶之一，曾購買數十萬個前一代晶片，用來支持加強的內容推薦系統和生成式AI產品。

Meta執行長查克柏格（Mark Zuckerberg）1月透露，公司計劃今年底前建立35萬個前一代的H100晶片庫存。他說，結合其他的GPU，Meta屆時將相當於擁有60萬個H100晶片。

查克柏格昨天發布聲明表示，Meta計畫利用Blackwell訓練自家的AI模型Llama。Meta上周宣布，目前正在利用2個GPU叢集訓練第三代模型，並稱每個叢集均包含約2萬4000個H100 GPU。

Meta發言人表示，Meta計畫繼續使用這些叢集來訓練Llama 3，並在未來幾代模型中使用Blackwell。

晶片 輝達 AI

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