我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哈利王子自曝曾吸毒 川普：當總統「不排除驅逐出境」

貿易戰川規拜隨 美國人付出2300億代價

彭博：美國考慮將6家涉及華為的晶片公司一併列黑名單

編譯劉忠勇／即時報導
彭博點名美國考慮將六家和華為有牽扯的公司一併列入實體名單。（路透）
彭博點名美國考慮將六家和華為有牽扯的公司一併列入實體名單。（路透）

鑒於華為去年取得重大技術進展，拜登政府考慮將若干和該公司有關係的中國半導體一併列入黑名單。

美國圍堵並遏制中國人工智慧和半導體發展不遺餘力，此舉標明華盛頓更加緊制裁力道，堵住某些關鍵陸企利用當前出口限制的漏洞。華為已經受到美國制裁，但發展上仍然頗有進步，像去年便生產一款智慧手機處理器。美方原本以為華為無此能力。

彭博引述知情人士報導，最近可能受到制裁的中國企業，大部分是先前曾被美國半導體產業協會（SIA）點名過的業者，都是被華為收購或建立的晶片事業。

知情人士透露，可能被列入黑名單的公司有芯恩（青島）、昇維旭，以及鵬新旭（PST）。此外 ，美方也考慮把記憶晶片製造商長鑫存儲列入制裁。

除了實際生產晶片的公司外，美方也可能制裁對深圳的鵬進高科和新凱來兩家公司，理由是這兩家製造半導體製造設備業者可充當代理，協助華為取得受到管制的設備。

消息人士透露，目前還不確定美國官員何時會做成最後決定，時機很可能取決於美中關係好壞，但雙方近幾個月來一直致力改善雙方關係。美國財政部長葉倫今年將再度訪問中國，美方也討論安排拜登和習近平今年春季的電話會談。

華為 晶片 拜登

上一則

華裔混血女星推薦「乳癌風險計算機」 早發現早治療

延伸閱讀

貿易戰 川規拜隨 美國人付出2300億代價 「關稅人」川普愈戰愈勇

貿易戰 川規拜隨 美國人付出2300億代價 「關稅人」川普愈戰愈勇
今年最重民生議題 威州選民不滿高通膨 大選投票恐不利拜登

今年最重民生議題 威州選民不滿高通膨 大選投票恐不利拜登
拜登有哪些牌 可扳回落後川普劣勢

拜登有哪些牌 可扳回落後川普劣勢
拜登爭總統連任 將獲民主黨後援會捐款10億

拜登爭總統連任 將獲民主黨後援會捐款10億

熱門新聞

絕大多數銀行對於提款機(ATM)每日提款金額訂有上限，要提款高額現金必須親自到銀行櫃檯辦理。(路透)

單次提款逾5千 恐被視為可疑 多數銀行不會馬上通報國稅局

2024-03-15 02:25
專家指出，雖然絕大多數銀行允許客戶單次提款超過5000元，雖然銀行並不會馬上通報主管機關，但大額提款有可能被銀行研判為可疑活動。示意圖。路透

從支票帳戶提款5000元現金 銀行會通報國稅局嗎？

2024-03-14 12:22
華裔女律師兼企業家妮可‧珊那菡(左)與前夫布林。(路透資料照)

首位華裔副總統女候選人？傳曾與馬斯克爆緋聞的她將出馬

2024-03-17 13:08
胡錫進(左)貼出與方芳的合照。(截自胡錫進微博)

「中國美女特工」方芳現身 胡錫進：她遭FBI威脅利誘

2024-03-13 18:45
這款便宜學名藥獲美國食品及藥物管理局(FDA)核准為抗老藥物的機率極低，因為食藥局並沒有把「老化」(aging)定義為「疾病」(disease)。（路透）

你聽過嗎？這款便宜學名藥成為抗老風潮新寵兒

2024-03-15 09:25
前總統川普和拜登總統與將在2024年大選二度對決。（美聯社）

理財專家：若看好川普當選 不妨預做四大金錢規畫

2024-03-18 10:46

超人氣

更多 >
白醋是清潔好幫手 但別碰這4類用品

白醋是清潔好幫手 但別碰這4類用品
遭陌生人占屋 紐約法拉盛屋主換鎖 反被上銬逮捕

遭陌生人占屋 紐約法拉盛屋主換鎖 反被上銬逮捕
狠母自行度假 獨留女嬰在家活活餓死 法官重判終身監禁

狠母自行度假 獨留女嬰在家活活餓死 法官重判終身監禁
這4種人不用付社安稅

這4種人不用付社安稅
聯準會開會 殖利率大跌 道指大漲320點 一個月來新高

聯準會開會 殖利率大跌 道指大漲320點 一個月來新高