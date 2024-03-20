彭博：美國考慮將6家涉及華為的晶片公司一併列黑名單

彭博點名美國考慮將六家和華為有牽扯的公司一併列入實體名單。（路透）

鑒於華為 去年取得重大技術進展，拜登 政府考慮將若干和該公司有關係的中國半導體一併列入黑名單。

美國圍堵並遏制中國人工智慧和半導體發展不遺餘力，此舉標明華盛頓更加緊制裁力道，堵住某些關鍵陸企利用當前出口限制的漏洞。華為已經受到美國制裁，但發展上仍然頗有進步，像去年便生產一款智慧手機處理器。美方原本以為華為無此能力。

彭博引述知情人士報導，最近可能受到制裁的中國企業，大部分是先前曾被美國半導體產業協會（SIA）點名過的業者，都是被華為收購或建立的晶片 事業。

知情人士透露，可能被列入黑名單的公司有芯恩（青島）、昇維旭，以及鵬新旭（PST）。此外 ，美方也考慮把記憶晶片製造商長鑫存儲列入制裁。

除了實際生產晶片的公司外，美方也可能制裁對深圳的鵬進高科和新凱來兩家公司，理由是這兩家製造半導體製造設備業者可充當代理，協助華為取得受到管制的設備。

消息人士透露，目前還不確定美國官員何時會做成最後決定，時機很可能取決於美中關係好壞，但雙方近幾個月來一直致力改善雙方關係。美國財政部長葉倫今年將再度訪問中國，美方也討論安排拜登和習近平今年春季的電話會談。