美國友台議員籲南韓：台海衝突時要護台 但面臨北韓威脅

美國聯邦眾院外交委員會印太小組主席金映玉（Young Kim）19日呼籲南韓 ，應在台海爆發爭端時支持台灣，但同時要面臨來自北韓 的威脅。

韓聯社報導，擁有韓裔血統的美國加州共和黨籍眾議員金映玉，於當地時間19日出席美國非營利智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute）的座談會時說，台灣是民主的「燈塔」，稱「雖然我相信如果台海發生什麼事了，南韓會與美國站在一起，但請記住，南韓面臨來自北韓的直接威脅，因此，保護朝顯半島的安全可能是他們心中第一要務。」

針對現場有人問起台海爆發戰爭時駐韓美軍的調派問題時，金映玉回應道，「若是不協助台灣且撤回任何支援的話，是一項明顯的錯誤！」

她警告，如果台灣得不到保護，中國國家主席習近平 可能會將目光投向台灣以外的地區，稱「我們知道習近平不會止步於台灣。印太地區所有國家都處於危險之中。」

同時她也強調，台灣身為半導體製造中心的角色很重要，「如果台海爆發衝突，我國（美國）經濟將面臨威脅，這是國防安全上的問題。」

金映玉接著表示，海外發生的任何事情都會「影響到我們各個領域」，強調支持台灣安全的必要性，並稱很高興看到日本和南韓同意超越歷史爭端並向前邁進。