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節目中稱川普被認定涉性侵 ABC新聞網和主持人挨告

編譯高詣軒／即時報導
前總統川普。路透
前總統川普。路透

路透19日報導，前總統川普已控告美國廣播公司新聞網（ABC News）和其主持人史蒂法諾普洛(George Stephanopoulos)誹謗，指控史蒂法諾普洛在若干場合不實指稱川普已被多個陪審團認定應為性侵女作家卡洛爾(E. Jean Carroll)負法律責任。

這項新官司18日向南佛羅里達的地區法院提出。該訴訟案指出，被告在10日的「史蒂法諾普洛一週大事」節目中，訪問曾公開青少年時遭到性侵的共和黨籍聯邦眾議員梅絲時，詢問她川普已被認定應為性侵案負責，為何她仍要支持川普。

該訴訟案指控，史蒂法諾普洛提做出惡意發言並罔顧事實，也說他的發言被廣為散布至第三方且屢被提起。路透報導，ABC稱對此訴訟不予置評。

去年5月，一個紐約州的陪審團判決，川普須支付500萬美元，以賠償他在1990年代性侵卡洛爾並詆毀她為騙子。卡洛爾提出的後續誹謗官司中，一個曼哈頓的聯邦陪審團1月26日曾要求川普支付8,330萬美元給卡洛爾。川普已上訴。

篤定獲共和黨提名參選總統的川普，已身陷多起法律風暴，正希望避免在11月5日對決總統拜登之前，因其4項刑事起訴受審。

路透指出，川普2015年第一次投入總統大選以來，就經常攻擊他看不慣的媒體機構。他已提過多項類似誹謗訴訟，但未勝訴；去年7月，他向美國有線電視新聞網（CNN）求償4.75億美元的一起訴訟遭到聯邦法官駁回。

前總統川普已控告美國廣播公司新聞網（ABC News）和其主持人史蒂法諾普洛(G...
前總統川普已控告美國廣播公司新聞網（ABC News）和其主持人史蒂法諾普洛(George Stephanopoulos，圖)誹謗，指控史蒂法諾普洛在若干場合不實指稱川普已被多個陪審團認定應為性侵女作家卡洛爾(E. Jean Carroll)負法律責任。美聯社

川普 共和黨 拜登

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