狠母自行度假 獨留女嬰在家活活餓死 法官重判終身監禁

32歲的俄州婦女坎德拉里奧，將16個月大的女兒獨留家中10天致死，遭法官判處無期徒刑。(凱霍加郡警長辦公室)

去年夏天將16個月大的女童獨自留在家中嬰兒圍欄內10天，自己跑去度假的俄亥俄州 一位母親，18日由法官宣布判處終身監禁、不得假釋。法官在法庭上告訴該名婦女，就像你把女兒圍在嬰兒圍欄內再也沒機會走出來一樣，你也應該在沒有自由的牢房度過餘生。

32歲的坎德拉里奧(Kristel Candelario)於上個月承認犯有嚴重謀殺和危害兒童罪，這是她與俄州凱霍加郡(Cuyahoga County)檢察官達成認罪協議的一部分，檢察官因此取消對該婦女的兩項謀殺罪名和一項重罪攻擊指控。

當局表示，2023年6月，坎德拉里奧跑去底特律和波多黎各度假時，把女兒賈琳(Jailyn)獨自留在她克利夫蘭的家中。10天後這位母親玩完返家後，發現女兒在嬰兒圍欄中沒有呼吸，於是撥打了911，救援人員趕到後，發現該女童「極度脫水」，隨後宣布賈琳死亡。

根據凱霍加郡法醫辦公室的屍檢報告，賈琳死於飢餓和嚴重脫水。

該郡民事法庭法官席恩(Brendan Sheehan)在法庭上告訴坎德拉里奧，她讓自己的女兒獨自一人且沒有食物，這是屬於「終極背叛」。希恩說，「就像你把讓賈琳圍在嬰兒圍欄內一樣，你也應該在沒有自由的牢房度過餘生，」法官說，唯一的區別是，監獄 至少會給食物和飲水，而你卻沒有提供給女兒。

一直在與憂鬱症和相關心理健康 問題掙扎的坎德拉里奧說，她每天都祈求寬恕，「失去我的孩子賈琳讓我感到非常痛苦，」她說。 「我對發生的一切感到非常受傷。我並不是想為自己的行為辯護，但沒有人知道我承受了多少痛苦以及我正在經歷什麼......上帝和我的女兒已經原諒了我。 」