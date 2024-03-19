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「不喜歡黑人和猶太人」 男破壞亞裔餐廳 遭控仇恨犯罪

世界新聞網何卓賢／即時報導
密蘇里切斯特菲爾德一名20歲男子去年塗鴉破壞一間亞裔餐廳以及一座教堂，近日被控兩項仇恨犯罪。(圖來自大學城警局)
密蘇里切斯特菲爾德一名20歲男子去年塗鴉破壞一間亞裔餐廳以及一座教堂，近日被控兩項仇恨犯罪。(圖來自大學城警局)

密蘇里切斯特菲爾德一名20歲男子去年塗鴉破壞一間亞裔餐廳以及一座教堂，近日被控兩項仇恨犯罪。

弗蘭基·裡澤洛(Frankie Rizzello)去年1月1日至10月11日期間犯下兩起案件，警方控他以因為歧視而造成財產損失的罪名。

據當地電視台KSDK報導，根據提告文件，裡澤洛在當地一家教堂 One Family Church 和一間亞裔餐廳 PokeDoke Asian Cuisine Restaurant 外塗鴉了一個白人民族主義(white nationalist)團體的名字。這兩棟建築都位於當地大學城(University City)；分別累計超過750美金的財產損失。

提告文件還表示，里澤洛向警方提及，自己塗鴉這些建築的原因是自己「不喜歡黑人和猶太人」。

當警方首次向他靠近時，里澤洛手持來福槍，還專門上網查過殺警察的刑罰。文件還提及，里澤洛曾經威脅過住他同一棟公寓樓的住戶，只因他們宗族、宗教信仰和性取向與自己不同。

目前里澤洛保釋金被法官設定在25萬。一旦定罪，他將面臨最高7年的刑期以及每項犯罪上1萬元的罰款。

亞裔 歧視 猶太

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