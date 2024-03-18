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德州警可抓無證客 聯邦最高院裁定「不得執行」

記者張聲肇／即時報導
聯邦最高法院18日再度裁定德州允許警察逮捕無證客的法律暫時不准執行，但德州州長艾伯特強硬的移民立場受到其他共和黨籍州長力挺。(美聯社)
聯邦最高法院18日再度裁定德州允許警察逮捕無證客的法律暫時不准執行，但德州州長艾伯特強硬的移民立場受到其他共和黨籍州長力挺。(美聯社)

德州允許州警逮捕非法越過美墨邊境移民的計劃18日再度被擱置；聯邦最高法院18日裁決，禁止德州政府開始下令州警逮捕非法入境的移民或難民，聯邦政府與德州政府之間的法律戰，聯邦政府暫時又打贏一回合。

亞歷桑納州也曾立法授權州警執行聯邦政府才有的移民政策，2012年也遭最高法院駁回；德州地方法院授予州政府同樣的權力，也同樣被聯邦最高法院否決。

最高院大法官艾里托簽署的一頁裁決書，命令德州暫時不得執行原訂18日傍晚生效的法律；這是艾里托第二度延長「禁止執行」令。

德州法院2月底就裁定州法無效，但德州政府上訴獲勝，迫使聯邦政府上訴到最高院。

德州檢察長帕克斯頓稱，州法只是反映聯邦處理南部邊境危機的法律，而德州受害甚於其他州。

拜登政府訴請法院推翻德州「參議會第四號法案」，理由是它「僭越聯邦的移民政策權，傷害國際關係，也在執行移民法時造成混亂」；民權社團更認為德州的法律會侵犯民權，也會導致種族歧視。

亞歷桑納州曾制定「拿出移民紙來」法律，授權州警逮捕無證移民，結果被最高法院裁定無效。最高法院認為，即使國會無法制定有效的移民政策，州政府也沒有越權執行聯邦政策的道理。

州警可否越俎代庖執行聯邦邊境巡邏官員的任務，只是德州與聯邦的爭點之一，兩者就州警巡邏美墨邊境的權限，以及阻止非法入境的方法等問題，也一直爭執不休。

好幾位共和黨的州長力挺德州州長艾伯特，理由是聯邦政府執行現行移民政策不力。

入境美國尋求庇護的人越來越多，聯邦政府人力及資源難以應付，移民問題成為今年聯邦選舉的重大議題。

聯邦最高法院18日再度裁定德州允許警察逮捕無證客的法律暫時不准執行。圖為邊境巡邏...
聯邦最高法院18日再度裁定德州允許警察逮捕無證客的法律暫時不准執行。圖為邊境巡邏員今年初在美墨邊境逮捕非法跨境的無證客。(美聯社)
聯邦最高法院18日再度裁定德州允許警察逮捕無證客的法律暫時不准執行。圖為抵達德州...
聯邦最高法院18日再度裁定德州允許警察逮捕無證客的法律暫時不准執行。圖為抵達德州艾爾帕索的無證客向移民官員自首前，聚集在一起禱告。(美聯社)

德州 移民 聯邦政府

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