川普律師：為金融詐欺民事訴訟罰款籌措擔保金遇困難

前總統川普。美聯社

前總統川普 浮報房地產價值誤導銀行及保險公司，2022年遭紐約州 檢察長詹樂霞(Letitia James)提出金融詐欺民事起訴，紐約州高等法院法官恩格隆(Arthur Engoron)今年2月裁定川普賠償3.55億，加計利息則為4.54億，繳交賠償的期限為3月25日。川普辯護律師團18日向法院提交聲明指出，川普為了幫天價賠償籌措擔保金，累計向30家機構接洽，卻遭遇「無法克服的困難」(insurmountable difficulties)。

距離法官裁定的賠償繳交期限只剩一周，川普律師團18日向法院提交聲明，說明川普為了籌措擔保金(bond)而碰到極大困難，陷入「實際上根本辦不到」(a practical impossibility)的窘局。

紐約時報 分析，如果擔保金沒能及時到位，川普將面臨嚴重財務危機，除非上訴法院出手介入。

川普律師先前已訴請上訴法院擋下4.54億賠償金繳付或允許川普只須繳交1億擔保金。

川普律師團18日向法院指出，川普已盡一切所能，卻無法為賠償金全額籌措到擔保金，與金融機構接洽過程中遇到了「無法克服的困難」。

根據法院規定，川普必須籌措到比實際賠償金金額更高的上訴擔保金(appeal bond)，估計加上利息約5億元，才能避免詹樂霞在3月25日對川普資產聲請扣押。