首位華裔副總統女候選人？傳曾與馬斯克爆緋聞的她將出馬

華裔女律師兼企業家妮可‧珊那菡(左)與前夫布林。(路透資料照)

政治新聞網站Mediaite周六獨家報導，獨立總統候選人小甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)預計會選擇華裔 女律師兼企業家妮可‧珊那菡(Nicole Shanahan)作為競選搭檔，如果她出馬，可能會成為美國首位華裔副總統候選人。

珊那菡是Google共同創辦人布林(Sergey Brin)的前妻，曾與億萬富豪馬斯克(Elon Musk)傳出緋聞 ，據傳這段緋聞是她與布林在去年5月離婚的導火線。

珊那菡的母親來自中國，她曾在訪問中表示，母親在生下她時，才剛到美國兩年；她在舊金山灣區長大，父親在她9歲時確診精神分裂症，家庭環境清苦，曾靠糧食券度日，也因此珊那菡12歲就到餐館打工幫助家計。

靠著勤奮上進，她在華盛頓州私立普吉灣大學(University of Puget Sound)取得經濟與華語碩士文憑，2013年赴新加坡國立大學(NUS)攻讀全球智慧財產權與亞洲法律，之後在加州 聖塔克拉拉大學(Santa Clara University)獲得法律博士(JD)學位。

珊那菡今年為小甘迺迪贊助了昂貴的美式足球超級盃(Super Bowl)競選廣告。

小甘迺迪的競選團隊拒絕證實已決定副手人選，但表示將於3月26日在加州奧克蘭召開記者會發布公告。