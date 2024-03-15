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全美頭號問題…房價飆推高通膨 11月大選備受影響

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全美頭號問題…房價飆漲推高通膨 11月大選備受影響

編譯周芳苑／綜合15日電
（美聯社）
（美聯社）

總統大選在即，許多選民因買不起住房對經濟大失所望，房價飆漲助長通貨膨脹，可負擔住房問題無所不在，已形成兩黨共同的挑戰，房貸利率、住房危機發展態勢將影響大選結果。

全美正面臨數十年來所累積的住房負擔能力危機，根源在於房屋興建無法滿足不斷增加的人口。民眾難圓擁有一棟自住房屋的美國夢，拜登總統對美國經濟強勁的保證力道相形被削弱，也凸顯前總統川普在其任內忽略住房短缺問題。

哈佛大學分析，因房屋不足而超額動用收入租屋的人數創新高；由於房屋建造及待售數量都不夠，房價飆漲，再加上房價利率倍增，民眾更買不起房子。

人口普查局報告稱，若非房價過高、住房負擔問題大，經濟表現其實可圈可點；如排除房價上漲，全美通貨膨脹率僅1.8%、而非3.2%左右，堪稱健全。

經濟學家及倡議人士認為，目前住房可負擔性問題為30年來最嚴重，而且是兩黨共同面臨的挑戰。

過去房價昂貴僅限紐約市、舊金山等民主黨地區，如今，愛達荷州博伊西等地房價也飆漲，住房難負擔問題轉移到共和黨州，幾乎已成全美共同頭號問題。

穆迪分析公司(Moody's Analytics)首席經濟專家贊迪(Mark Zandi)說，11 月大選結果恐取決於30 年固定房貸利率走勢；目前平均利率約6.74%，如果降至到接近6%，拜登獲勝機率增加，升至近8%則恐讓川普獲勝。高房貸利率讓潛在首次購屋者買房希望完全破滅，進而影響選民對經濟的看法。

民主黨拜登希望資助建造並保留200萬套房屋，並提議對購屋者提供1萬元稅收抵免；此外，三年來已為10萬戶家庭增加租屋援助，但歸根究底，還是要不斷蓋新房子。

川普過去在總統任內疾呼限制郊區建設。據房地美(Freddie Mac)調查，川普執政的2018年至 2020年期間，全美住房短缺激增52%、達380萬單位。

推動川普願景的智庫美國第一政策研究所(The America First Policy Institute)首席經濟學家福肯德(Mike Faulkender)說，讓年輕人買得起房的最佳方式是降低利率，而非提供補貼。

兩黨對於需要有更多住房看法一致，但眾議院和參議院尚未通過任何具體計畫； 拜登就任後提出住房援助計畫，但從未兌現。

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