50大都會區移民年增15% 抵消人口外流衝擊

根據最新人口普查，來自海外的移民撐住了都會區的人口，全美50個都會區人口成長了15%。（美聯社）

人口普查局(Census Bureau)14日公布最新統計數據，顯示移民 湧入美國助長全美各大都會 人口成長，抵消疫情 期間人口外流的衝擊。

華爾街日報(Wall Street Journal)針對截至去年6月30日結算年度郡縣估計數據進行分析，發現美國東北及中西部大都市疫情期間人口外流後，移民是讓這些都會區人口回升或保持穩定的關鍵因素。

●移民占人口成長70% 高於10年前的40%

人口普查局去年12月公布的整體數據顯示，全美人口增加0.5%或160萬人，增幅擴大，移民占人口成長的70%，遠大於十年前的40%。

●人口普查新數據：東北及中西部影響明顯

近一年，以東北部和中西部為主的52都會區人口成長倚賴移民，移民數量超過出生、死亡和遷出人口的總和。

有些大城市四年前人口大舉外流，迄今仍未復元；以東西岸的紐約市和舊金山為例，紐約市去年人口較疫情開始之初減少50萬人，舊金山約減少6萬5000人。

全美50大都會區核心郡縣去年增加12萬2000人，扭轉前一年微減的頹勢；這些郡縣去年來自海外人數多達56萬6000人，年增率15%，移民人數接近疫情前。

●前3大都會 人口持續減少 減速趨緩

全美前三大都會區人口持續減少，減速趨緩，最大的紐約都會區人口減少0.3%或6萬6000人，第二、三大都會洛杉磯及芝加哥人口各減少0.6%、0.2%；相對的，全美前25大都會區人口總計增加0.4%。

隨著疫情消退，死亡人數隨之下降，抵消了大城市人口外流至低房價非都會區的負面效應；相對的，大都會郊區近一年人口微增0.9%；中小型都會區人口增加0.7%；多數農村人口增加 0.2%。

紐約市最近一年房價下跌0.9%，跌幅略小於前一年的1.5%； 另一受疫情重創的舊金山房價止跌回漲；費城、巴爾的摩和聖路易持續下跌，但跌幅縮小，華盛頓特區則上漲1.2%，疫情爆發以來的跌幅已完全被抵消。