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賀錦麗罕見參觀墮胎診所 為選戰墮胎議題加溫

編譯陳韻涵／綜合14日電
賀錦麗14日參觀明尼蘇達州一家墮胎診所，這項歷史性的舉動，將為今年選戰的墮胎議題加溫。(美聯社)
賀錦麗14日參觀明尼蘇達州一家墮胎診所，這項歷史性的舉動，將為今年選戰的墮胎議題加溫。(美聯社)

副總統賀錦麗14日參觀明尼蘇達州一家墮胎診所，這是史上頭一回有現任總統或副總統參訪墮胎診所，這項歷史性安排凸顯民主黨認為，限制孕婦中止妊娠議題對秋季大選至關重要。

路透報導，賀錦麗參訪的是「計畫生育」(Planned Parenthood)的聖保羅瓦達利亞健康中心(St. Paul Health Center-Vandalia)，該診所提供一系列護理服務，包括節育和預防性健康服務。

診所外的街上，逾24名反墮胎人士高舉海報抗議，寫著「人工流產並非健康照護」。

賀錦麗參觀墮胎診所的行程未對媒體開放，行程結束後，她說全美女性因健康遭受攻擊而承受「無聲的痛苦」。

賀錦麗說：「我國目前面臨非常嚴重的健康危機，影響很多、很多人。」

民主黨人認為，聯邦最高法院2022年推翻1973年保障婦女墮胎權的「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)之後，個人自由可能成為女性、獨立選民和其他關鍵選民關切的重點；羅案被推翻後，賀錦麗已就該主題舉辦80多場公開會議。

拜登上周在國情咨文中矢言，若連任，將恢復國家法保障的人工流產權。

前總統川普曾任命三位保守派大法官，之後羅案被推翻；川普縱橫共和黨初選後，拜登和賀錦麗的競選活動快馬加鞭。

明州去年簽署一項州法，保障人工流產權法規，但拜登政府警告，限制人工流產及相關藥物的聯邦法，可能動搖該法規。

明州「計畫生育」首席醫療長薩拉‧特拉克斯勒(Sarah Traxler)形容，賀錦麗造訪是「歷史性的時刻」。

特拉克斯勒表示，羅案被推翻後，來明州尋求中止妊娠的孕婦大增，這些來自禁墮胎州的孕婦被迫來明州的旅程讓部分病患陷入生命危險。

中西部州是大選選情最激烈的州，尤其在威斯康辛和密西根；明州大多數選民支持民主黨，但仍有19%的人在初選中對拜登投下反對票；民主黨人擔心部分「未表態」(uncommitted)選民可能在11月袖手旁觀。

賀錦麗 墮胎 明州

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