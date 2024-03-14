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川普財長人選之一 他持有字節跳動價值150億美元的股權

編譯季晶晶／綜合外電
傳出可能是川普屬意財長人選之一的海納國際集團創辦人亞斯。持有TikTok母公司字節跳動約150億美元的股份，美聯社
傳出可能是川普屬意財長人選之一的海納國際集團創辦人亞斯。持有TikTok母公司字節跳動約150億美元的股份，美聯社

如果川普在11月美國大選中擊敗拜登，海納國際集團（Susquehanna International Group）創辦人、億萬富豪亞斯（Jeff Yass）傳出是可能的財長人選之一。他最近在華府備受關注，因為根據彭博億萬富豪指數，他持有TikTok母公司字節跳動約150億美元的股份，萬一TikTok在美國被禁，亞斯的資產勢將受重創。

亞斯的總資產估計為408億美元，對字節跳動的持股占比最大，而他是2024年選戰最大的捐贈者，迄今花掉4,640萬美元。外界關注他是否會利用人脈阻止此事。

將亞斯視為最大金主之一的保守派組織「Club for Growth」上周在佛羅里達州為川普舉辦了一場募款活動。曾推動封禁TikTok的川普參加過活動後，竟然說他反對眾院通過的Tiktok法案。川普接受CNBC採訪時表示，他並沒有和亞斯討論過這個問題。

該法案在眾院以352票對65票獲得通過，接下來將提交給參院，但在參院的前景並不確定。參院多數黨領袖舒默至今拒絕支持，共和黨籍參議員Rand Paul在內也有人反對。亞斯支持的共和黨政要，如德州州長Greg Abbott和參議員Ted Cruz，則支持TikTok禁令。

如果這個法案成為法律，而且頂住法律挑戰，TikTok要找買家可能不容易。

其實大舉押注字節跳動的不止亞斯，根據數據提供商PitchBook，凱雷集團、KKR、軟銀集團和General Atlantic就有投資。

根據OpenSecrets匯編數據，亞斯在2012年聯邦選舉期間的捐款約7.8萬美元，2022年期中選舉，他的捐款額激增至5,620萬美元，成為第四大捐款人。

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