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中美再陷低潮？中國發布報告批美操控言論自由

中央社台北14日電
圖為習近平至舊金山參加APEC峰會。（路透）
圖為習近平至舊金山參加APEC峰會。（路透）

中美關係近期似乎再陷低潮。相隔一年，中國外交部今天發布報告，聲稱美國對內侵犯言論自由，對外操控言論自由，其中提到美方打壓中國短影音平台TikTok

中國外交部官網14日下午發表題為「美國所謂『言論自由』的事實真相」報告，措辭強烈痛批美方。中國外交部上次發表批美報告，已是將近一年前的2023年3月29日。

這份報告引言宣稱，美國長期標榜言論自由，也長期奉行雙重標準，用所謂「言論自由」的空洞政治口號和虛偽道德面具來掩蓋政治操控和社會不公。在美國國內，「政治鬥爭踐踏言論自由，新聞干預威脅言論自由，社交媒體侵犯言論自由」。

引言並聲稱，美國在國際上幻想繼續「一言堂」，「用霸權霸道霸淩阻礙國際關係民主化，用誣衊造謠抹黑破壞國際輿論環境，用自我粉飾的道貌岸然形象和冠冕堂皇的說辭蠱惑國際社會」。

眾院13日表決通過法案，要求TikTok與中國母公司「字節跳動」切割，否則不得在美國營運。

中國在今天發布的報告中提到，美國政府打壓TikTok，損害超過1.5億美國用戶在該平台上的自由；美國政府對國內反對呼聲置若罔聞，一意孤行打壓TikTok。

在「美國對外操控言論自由」方面，報告提到，美國打著「言論自由」的幌子惡毒攻擊抹黑中國。一些美國政客不僅大肆編造炒作「中國病毒」、「武漢病毒」等不實言論，而且還攻擊媒體客觀反映中國抗疫情況的報導。

報告還列舉香港反送中運動、大學退出世界排名，批評美國媒體片面解讀新聞事件，「惡意報導涉華新聞」；還批美方誣衊中國是「數字威權主義」，同時推動組建「互聯網未來聯盟」，卻將中國、俄羅斯等國家排除在外，打造封閉排他的小圈子。

這份報告結語稱，全世界人民的眼睛是雪亮的，無論美國如何宣揚自己的言論自由，如何不遺餘力將散佈假訊息的帽子扣到他國頭上，都無法改變世界上越來越多的人們正在識破美國依靠謊言編織「皇帝的新裝」、透過抹黑他人來維繫霸權的醜陋行徑。

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