我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

愈吃愈瘦的7種早餐食物 照著吃每月爆減3公斤

「美女特工」方芳現身 胡錫進：她遭FBI威脅利誘

意見不合？前CNN主播勒蒙專訪馬斯克後 為X推出新訪談節目協議告吹

記者胡玉立／即時報導
CNN前任主播勒蒙(左)8日採訪X平台老闆、億萬富翁馬斯克(右)。(取自Don Lemon Instagram帳號)
CNN前任主播勒蒙(左)8日採訪X平台老闆、億萬富翁馬斯克(右)。(取自Don Lemon Instagram帳號)

有線電視新聞網(CNN)前任主播勒蒙(Don Lemon)13日表示，8日他採訪了X平台老闆、億萬富翁馬斯克(Elon Musk)，但在「有時很緊張的採訪」結束幾小時後，馬斯克取消了原本已和他談妥在X平台推出個人訪談節目的合作協議。

勒蒙在X平台發出聲明指馬斯克對採訪不滿意，但他下周還是會在X和YouTube等平台上發布採訪內容。勒蒙寫道，「我們聊得很愉快，顯然他有不同感受」。

勒蒙指出，「馬斯克同意接受沒有任何限制的採訪，我的提問很尊重且範圍廣泛，涵蓋了從SpaceX到總統選舉的所有內容」。知情人士透露，勒蒙採訪涉及的主題還包括馬斯克吸食K他命(ketamine，氯胺酮)的情況等等。

今年1月，X平台宣布將開設勒蒙主持的節目，勒蒙並選擇馬斯克作為新節目第一個訪問對象。勒蒙在X發布的影片中說：「理所當然要找馬斯克。他自稱是言論自由絕對主義者，但顯然，他的言論自由絕對主義並不適用於像我這樣的人對他提問。」

勒蒙發言人聲明表示，「勒蒙之前與X達成協議，並希望由此獲得報酬。必要時我們會上法庭。」

對於此事，馬斯克在X回應表示，勒蒙「不夠真實」，「他那套基本上是『把CNN放到社群媒體 』，那行不通，CNN正在走下坡的事實就證明這點。那根本不是真的勒蒙，而是扎克(Jeff Zucker，CNN前總裁)透過勒蒙嘴巴在說話」。

X則表示，「勒蒙秀」可以在X自由發布其內容，不受審查；「但和任何企業一樣，我們保留對商業合作關係的決定權；經深思熟慮，X決定不與該節目建立商業合作關係」。

勒蒙曾是CNN最知名主播；他去年4月離開CNN之前，因在CNN節目中形容前共和黨總統參選人海理(Nikki Haley)風華不再而飽受批評。

馬斯克 社群媒體 共和黨

上一則

「中國美女特工」方芳現身 胡錫進：她遭FBI威脅利誘

下一則

俄羅斯軍火外銷量腰斬 美國穩居全球軍售龍頭

延伸閱讀

華郵：川普、馬斯克關係密切 曾提議收購「真實社群」

華郵：川普、馬斯克關係密切 曾提議收購「真實社群」
洛城新語／特斯拉「客大欺店」的教訓

洛城新語／特斯拉「客大欺店」的教訓
金山人語／特斯拉「客大欺店」的教訓

金山人語／特斯拉「客大欺店」的教訓
川普曾問馬斯克購買社群平台意願 曝兩人過從甚密？

川普曾問馬斯克購買社群平台意願 曝兩人過從甚密？

熱門新聞

趙安吉。(本報檔案照片)

趙安吉生前最後幾分鐘 曾瘋狂致電求救

2024-03-09 08:20
示意圖。(本報檔案照)

「嗅覺種族歧視」？越南麵店遭鄰居嫌臭被迫歇業

2024-03-11 12:07
俄亥俄州2名中年婦女日前載著一具8旬老翁屍體到銀行領錢，得逞後將屍體棄置一家醫院急診室，當地法院5日以嚴重虐待屍體及盜取受保護對象等罪名將2人起訴。(美聯社)

銀行1規定 俄亥俄州2女「載著屍體領錢」得手後棄置急診室

2024-03-09 20:37
美國網路論壇Reddit近日有一位熱情的網友發文，分享了他跟太太搭乘「海上天體營」出遊的經歷。（照片翻攝：IG / cruisebare）

沒有太多性氛圍 旅客揭7天裸體郵輪之旅神秘面紗 這年齡層參加最多

2024-03-07 05:37
92歲的媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）再次訂婚，這次對象是67歲的退休分子生物學家朱可瓦（Elena Zhukova），婚禮定於6月舉行。路透

92歲梅鐸又訂婚 第5任妻是分子生物學家 透過鄧文迪認識

2024-03-08 15:01
報稅季節來臨，不少民眾納悶稅務資料要保存多久，才能因應萬一日後面臨國稅局(IRS)查稅。（美聯社）

報完稅的資料別馬上丟 先等待這個查稅追溯期過去

2024-03-11 10:32

超人氣

更多 >
南加最富橙縣 50歲以下患癌率最高 原因是...

南加最富橙縣 50歲以下患癌率最高 原因是...
天生發財命「三生肖」 屬馬有謀略、這生肖投資眼光佳

天生發財命「三生肖」 屬馬有謀略、這生肖投資眼光佳
影／香港武打巨星被捕獲 坐著輪椅遇斷腿乞丐給大鈔

影／香港武打巨星被捕獲 坐著輪椅遇斷腿乞丐給大鈔
Family Dollar與Dollar Tree將關閉全美上千分店

Family Dollar與Dollar Tree將關閉全美上千分店
爸其實是祖父、哥才是真正父親 母騙女兒30年身世真相

爸其實是祖父、哥才是真正父親 母騙女兒30年身世真相