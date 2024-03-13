「中國美女特工」方芳現身 胡錫進：她遭FBI威脅利誘

胡錫進(左)貼出與方芳的合照。(截自胡錫進微博)

前環球時報總編輯胡錫進13日在社群媒體發文稱，他與被美方視為中國間諜的女子方芳(Fang Fang，又名Christine Fang)餐敘，並說聯邦調查局(FBI )曾對方芳威脅利誘，要她轉為FBI工作，並以美國國籍及100萬美元作為交換條件。

胡錫進稱，方芳對他說：「我就是不想背叛祖國，不想成為一個美國間諜，這是我做人的底線。」

胡錫進引述方芳之言，指中情局(CIA)與FBI都接觸過她，FBI還曾威脅「不合作就毀了她」；胡錫進表示，如果當時方芳接受條件，她有可能一路攀升、躋身頂級華人名流，甚至「成為趙小蘭那樣的人物」。

新聞網站Axios在2020年12月曾發布調查為期一年的獨家報導，指方芳試圖打入及影響美國政治圈，她至少與兩名中西部市長有男女關係，而有意參選總統的加州民主黨籍眾議員史沃威爾 (Eric Swalwell)是她鎖定的最重要目標之一。

方芳曾參與史沃威爾2014年的競選募款活動，在Axios的報導曝光後，曾身為眾院 情報委員會一員的史沃威爾被除名，眾院道德委員會針對他的調查直到去年5月才結束。

Axios稱，美國官員相信，方芳在2011年至2015年間，是以中國特工的身分在美國活動。

胡錫進則說，方芳帶著夢想去美國，最終卻因美方而夢碎；她「沒有做過一件壞事」、「是美國無恥背叛了這個優秀女生對它的夢想」。

據Axios報導，方芳2011年進入加州州立大學東灣分校(California State University, East Bay)就讀，當時年約30歲上下。

美國官員在反情報調查中發現，方芳利用政治集會、公民社會會議、競選造勢及校園活動，與民選官員及其他名人攀上關係。

方芳在2015年年中突然離開美國，許多曾與方芳有過政治接觸的灣區人士，對她的突然消失感到驚訝和困惑。

▼女諜方芳深入美政界？(2020年12月9日報導)