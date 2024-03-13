我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普遭控推翻喬州選舉結果 3項起訴罪名獲法官撤銷

眾院通過法案 字節跳動須出售TikTok 否則將禁用

川普遭控推翻喬州選舉結果 3項起訴罪名獲法官撤銷

記者顏伶如／即時報導
喬治亞州富爾頓郡區域檢察官威利斯(Fani Willis)。美聯社
喬治亞州富爾頓郡區域檢察官威利斯(Fani Willis)。美聯社

前總統川普遭控推翻2020年喬治亞州選舉結果，去年被富爾頓郡區域檢察官威利斯(Fani Willis)提出13項重罪起訴。富爾頓郡高等法院法官麥卡菲(Scott McAfee)13日為川普與多名被告撤銷共計6項起訴。美國廣播公司(ABC)分析，罪名獲得法官撤銷對川普是一大勝利。

川普13項起訴罪名包括觸犯喬州州法「勒索及貪污組織犯罪法」(又譯「反黑連坐法」，Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act，RICO Act)、教唆公職人員違反公務員誓詞、密謀假冒公職官員、密謀偽造文書、密謀遞交造假文件等。除了川普之外還有另外18名被告。

麥卡菲13日以罪證不足為由，為川普撤銷與教唆公職人員違反公務員誓詞有關的3項起訴，川普只剩下10項罪名。

川普等人去年8月均向法院辯稱無罪，不過後來三名川普律師切斯布羅(Kenneth Chesebro)、席妮．鮑威爾(Sidney Powell)、珍娜‧艾利斯(Jenna Ellis)以及喬州保釋擔保人哈爾(Scott Hall)則陸續與檢方達成認罪協議，同意出面幫檢方作證指控其他被告。

川普 喬州 喬治亞州

上一則

WSJ：有錢退休族原想搬到佛州卻落腳阿帕拉契山區

延伸閱讀

稅務專家：川普面臨金主壓力 若再執政將為富人「減稅」

稅務專家：川普面臨金主壓力 若再執政將為富人「減稅」
華郵：川普、馬斯克關係密切 曾提議收購「真實社群」

華郵：川普、馬斯克關係密切 曾提議收購「真實社群」
拜登密件案國會聽證 許景罕見成兩黨箭靶

拜登密件案國會聽證 許景罕見成兩黨箭靶
重演拜川對決 川普確定贏得黨內提名 拜登發聲要選民做選擇

重演拜川對決 川普確定贏得黨內提名 拜登發聲要選民做選擇

熱門新聞

趙安吉。(本報檔案照片)

趙安吉生前最後幾分鐘 曾瘋狂致電求救

2024-03-09 08:20
示意圖。(本報檔案照)

「嗅覺種族歧視」？越南麵店遭鄰居嫌臭被迫歇業

2024-03-11 12:07
俄亥俄州2名中年婦女日前載著一具8旬老翁屍體到銀行領錢，得逞後將屍體棄置一家醫院急診室，當地法院5日以嚴重虐待屍體及盜取受保護對象等罪名將2人起訴。(美聯社)

銀行1規定 俄亥俄州2女「載著屍體領錢」得手後棄置急診室

2024-03-09 20:37
美國網路論壇Reddit近日有一位熱情的網友發文，分享了他跟太太搭乘「海上天體營」出遊的經歷。（照片翻攝：IG / cruisebare）

沒有太多性氛圍 旅客揭7天裸體郵輪之旅神秘面紗 這年齡層參加最多

2024-03-07 05:37
92歲的媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）再次訂婚，這次對象是67歲的退休分子生物學家朱可瓦（Elena Zhukova），婚禮定於6月舉行。路透

92歲梅鐸又訂婚 第5任妻是分子生物學家 透過鄧文迪認識

2024-03-08 15:01
報稅季節來臨，不少民眾納悶稅務資料要保存多久，才能因應萬一日後面臨國稅局(IRS)查稅。（美聯社）

報完稅的資料別馬上丟 先等待這個查稅追溯期過去

2024-03-11 10:32

超人氣

更多 >
南加華人家遭洗劫七小時 損失財物15萬元

南加華人家遭洗劫七小時 損失財物15萬元
南加最富橙縣 50歲以下患癌率最高 原因是...

南加最富橙縣 50歲以下患癌率最高 原因是...
影／華人撿野生哈士奇回家養 兩個月逃家至少10次

影／華人撿野生哈士奇回家養 兩個月逃家至少10次
美軍在台協助訓練？遭澎湖醉男痛毆 3美籍壯漢身分曝光

美軍在台協助訓練？遭澎湖醉男痛毆 3美籍壯漢身分曝光
影／香港武打巨星被捕獲 坐著輪椅遇斷腿乞丐給大鈔

影／香港武打巨星被捕獲 坐著輪椅遇斷腿乞丐給大鈔