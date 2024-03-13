川普遭控推翻喬州選舉結果 3項起訴罪名獲法官撤銷

喬治亞州富爾頓郡區域檢察官威利斯(Fani Willis)。美聯社

前總統川普 遭控推翻2020年喬治亞州 選舉結果，去年被富爾頓郡區域檢察官威利斯(Fani Willis)提出13項重罪起訴。富爾頓郡高等法院法官麥卡菲(Scott McAfee)13日為川普與多名被告撤銷共計6項起訴。美國廣播公司(ABC)分析，罪名獲得法官撤銷對川普是一大勝利。

川普13項起訴罪名包括觸犯喬州 州法「勒索及貪污組織犯罪法」(又譯「反黑連坐法」，Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act，RICO Act)、教唆公職人員違反公務員誓詞、密謀假冒公職官員、密謀偽造文書、密謀遞交造假文件等。除了川普之外還有另外18名被告。

麥卡菲13日以罪證不足為由，為川普撤銷與教唆公職人員違反公務員誓詞有關的3項起訴，川普只剩下10項罪名。

川普等人去年8月均向法院辯稱無罪，不過後來三名川普律師切斯布羅(Kenneth Chesebro)、席妮．鮑威爾(Sidney Powell)、珍娜‧艾利斯(Jenna Ellis)以及喬州保釋擔保人哈爾(Scott Hall)則陸續與檢方達成認罪協議，同意出面幫檢方作證指控其他被告。