WSJ：有錢退休族原想搬到佛州卻落腳阿帕拉契山區

許多年齡較長、更加富有的退休族原本打算搬到佛州，後來卻因緣際會落腳阿帕拉契山區，許多偏遠鄉鎮因此獲得振興，經濟爆長盛況更是許多當地政府不曾遇過。示意圖。Photo by Sven Mieke on Unsplash

華爾街日報13日報導，許多年齡較長、更加富有的退休 族原本打算搬到佛羅里達州，後來卻因緣際會落腳阿帕拉契山區，許多偏遠鄉鎮因此獲得振興，經濟爆長(explosive growth)盛況更是許多當地政府不曾遇過。喬治亞州北部、田納西州東部、北卡羅來納州與南卡羅來納州、維吉尼亞西部都因戰後嬰兒潮世代大量遷入，房價、交通、餐廳選擇等隨之出現變化。

報導指出，來自東北部與中西部的不少戰後嬰兒潮本來計畫搬到佛州 ，最後卻決定落腳阿帕拉契山區南部，許多貧窮但風景優美的鄉鎮因此變成熱鬧蓬勃的熱門退休地點。就連許多長期居住佛州的退休族也加入行列，某些來自美國北部的退休族則是直接搬到阿帕拉契山區南部。

維吉尼亞大學(University of Virginia)人口統計學家羅巴德(Hamilton Lombard)指出，2020年4月至2022年7月間，阿帕拉契山區南部郡縣的退休社區人口增加約3.8%，超過同期之間的全國平均值的六倍。

報導指出，阿帕拉契山區南部郡縣近幾年新完工的湖畔房屋售價300萬，有輔助看護的養老公寓(assisted living)則有附設電影院、鋼琴酒吧、美容沙龍。幾年前還是放牧草地與林地的地點，如今許多連鎖餐廳、大型零售商、醫療機構紛紛進駐。

年齡較高但相對富有的戰後嬰兒潮世代，選擇阿帕拉契山區南部做為晚年棲身之地的原因包括房價與生活開銷便宜，稅務負擔與保險花費較少、犯罪率低，氣候暖和但四季分明，颶風侵襲機率較低。報導指出，大批退休族的遷入，使得當地政府及企業面臨的服務需求都創下空前紀錄。

75歲的赫姆斯(Ed Helms)與妻子珍妮‧赫姆斯(Johnnie Helms)過去幾年曾住在維吉尼亞州 李奇蒙(Richmond)、馬里蘭州安納波利斯(Annapolis)、波多黎各以及佛州巴拿馬市海灘(Panama City Beach)，四年前搬到位於喬州道森郡(Dawson County)的退休社區，離開佛州是想要遠離颶風、塞車及高物價開銷。現在赫姆斯可以享受打高爾夫球，妻子則悠閒繪畫。

他表示，隨著更多退休族遷入，路上車子變多了，房子也越蓋越多，但還是比佛州好很多，「我們絕不會搬回去」。