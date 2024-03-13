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科州眾議員提前退休 共和黨同僚：對布波特反將一軍

記者顏伶如／即時報導
前任共和黨伊利諾州聯邦眾議員金辛格(Adam Kinzinger)在X平台發文指出，巴克提前退休等於是對蘿倫‧布波特(Lauren Boebert，圖)反將一軍，非常高招。美聯社
前任共和黨伊利諾州聯邦眾議員金辛格(Adam Kinzinger)在X平台發文指出，巴克提前退休等於是對蘿倫‧布波特(Lauren Boebert，圖)反將一軍，非常高招。美聯社

65歲的共和黨科羅拉多州聯邦眾議員巴克(Ken Buck)退休計畫提早半年實現，12日宣布下周就將離開國會。前任共和黨伊利諾州聯邦眾議員金辛格(Adam Kinzinger)在X平台發文指出，巴克提前退休等於是對蘿倫‧布波特(Lauren Boebert)反將一軍，非常高招。

金辛格分析：「巴克提早退休讓很多人因此獲利，唯有布波特除外。」金辛格說，布波特身為現任國會議員，無法參加遞補巴克席次空缺的特別選舉，「特別選舉結果將產生把任期做完的人選，那個人不會是布波特。真是高招」。

➤➤➤科州共和黨眾議員巴克 突宣布提早退休

長期支持右翼陰謀論團體「匿名者Q」(QAnon)的布波特(Lauren Boebert)，2021年以來代表科州第3選區，由於連任選舉僅以600票險勝，加上面臨黨內強勁對手挑戰，今年決定換跑道改到保守派選民較多的第4選區，打算擠下原本代表第4選區的巴克，為共和黨披戰袍角逐今年11月選舉。

巴克宣布3月22日就會提早離開國會之後，民主黨科州州長波利斯(Jared Polis)迅速宣布6月25日舉行特別選舉，決定遞補巴克國會席次空缺的人選。

突然出現的轉折，讓布波特變得騎虎難下。根據規定，如果布波特想參加特別選舉，必須先辭去現任眾議員職位。

紐約時報分析，布波特原本規畫是，從第3選區換到第4選區之後，爭取眾議員任期「三連霸」將變得輕鬆容易，不料如意算盤因巴克提早退休而打亂。

報導指出，倘若共和黨決定推派布波特參加特別選舉，她就必須辭去眾議員職位，如此一來共和黨等於又出現另一個國會席次空缺，而且來不及趕在11月大選之前完成遞補。如果共和黨不派布波特參加特別選舉，她在同一天舉行的共和黨初選，還是要面臨具有高度競爭力的對手。

布波特12日晚間在選舉募款活動上說，還沒決定下一步要怎麼走。她對支持者表示，正與選舉團隊討論中。

65歲的共和黨科羅拉多州聯邦眾議員巴克(Ken Buck)退休計畫提早半年實現，...
65歲的共和黨科羅拉多州聯邦眾議員巴克(Ken Buck)退休計畫提早半年實現，12日宣布下周就將離開國會。路透

共和黨 眾議員 退休

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