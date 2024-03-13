美中貿易戰下個新戰場？美工會促請拜登調查中國造船業

美國鋼鐵工人工會（USW）12日請求美國總統拜登調查中國造船業。圖為位於大陸山東威海的黃海造船公司正在營造船隻。（路透）

美國鋼鐵工人工會（USW）12日請求美國總統拜登 針對中國大陸在造船與海運業的不公平經濟做法展開貿易調查。

英國金融時報引述知情人士說法報導，美國鋼鐵工人工會和其他工會向美國貿易代表署（USTR）呈交請願書，概述中國大陸用來稱霸全球航運業的排擠性做法。

這份請願書是依據1974年貿易法301條款所提出，也就是美國前總統川普 在2018年對中國發動貿易戰時，用來合理化他對大陸進口品加徵關稅 的依據法條。

美國當局有45天的時間，可決定是否要展開這起貿易調查。USTR已經在檢討川普時代的關稅措施，以決定是否該予以調整。

在請願書提出後，美國貿易代表戴琪表示，她期望會評估這件案子，「我們見到（中華人民共和國）在多項產業創造了依賴性與脆弱性，像是鋼鐵、鋁、太陽能、電池和關鍵礦物，傷害美國勞工和企業，並且對我們的供應鏈產生了實質風險。我期望會仔細評估這份請願書」。

在提出請願書前，美國鋼鐵工人工會會長麥考爾（David McCall）向金融時報表示：「美國曾經是商業造船產業龍頭，但過去20年來，中國共產黨運用全面策略來主宰全球貿易的所有面向，在造船進行大規模投資並從事略性的貿易手段。」

麥考爾說，正尋求「重振我們的商業造船，確保所需貨物穩定供應，並且創造良好、維持社會的工作」。

美國鋼鐵業已經成為美國2024年總統大選的政治議題之一，因為日本製鐵公司在去年提出以149億美元收購總部位於匹茲堡的美國鋼鐵公司（US Steel），而匹茲堡正位於關鍵的「搖擺州」賓州。美國鋼鐵工人工會也是以匹茲堡為根據地，同樣反對日本製鐵的收購案。

美國鋼鐵工人工會在請願書中宣稱，大陸造船業者受惠於高舉保護主義大旗的政府政策，包括獲得國營銀行優惠貸款、獲得租稅減免等等。

根據海運顧問業者Clarksons Research的數據，依據噸位來計算，在全球商用船舶中，陸廠製造的比率，已經從20年前的大約12%，在2023年提升至超過50%。

一位知情人士說，美國鋼鐵工人工會將提出的救濟措施包含對大陸建造的船隻徵收泊費，以便收取資金來協助重振美國造船業。

專家表示，拜登不太可能拒絕這項301調查請求，因為在共和黨總統提名初選中領先的川普勢必會批評拜登不受理這份請願書。然而，任何展開調查的行動，都可能加劇美中緊張關係，使得拜登與中國國家主席習近平在去年11月會面後的美中穩定狀態受到威脅。