我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

7天內5度出包 聯合航空因「維護問題」緊急返航雪梨

影／香港武打巨星被捕獲 坐著輪椅遇斷腿乞丐給大鈔

眾院投票禁抖音估輕鬆過關 FBI局長：抖音受中共控制

編譯潘勛／綜合12日電
聯邦調查局長雷伊(左)11日與中央情報局長伯恩斯等情報首長 ，在參院情報委員會就國家安全作證。雷伊指北京利用抖音來影響今年大選。(美聯社)
聯邦調查局長雷伊(左)11日與中央情報局長伯恩斯等情報首長 ，在參院情報委員會就國家安全作證。雷伊指北京利用抖音來影響今年大選。(美聯社)

眾院預計13日就兩黨共同提案，禁止極為流行的社媒App「抖音」(TikTok)在美營運投票，預計可以輕騎過關，但本法案在參院的態勢就不那麼明顯；但國家安全總監海恩斯(Avril Haines)11日與其他情報首長在參院作證指出，不能排除中國利用抖音影響美國大選，而聯邦調查局(FBI)局長雷伊(Christopher Wray)指出，抖音受中共控制，對國安造成威脅。

美國廣播公司新聞網(ABC News)12日報導，知情人士指出，聯調局、司法部、國家情報總監的情報官員11日下午都在參院情報委員會作證。

眾院法案給抖音的母公司字節跳動兩個選擇，一是在六個月時間內，把抖音在美國業務拆出來賣給美方，否則就面臨查禁，禁止下載抖音程式 。

抖音在美擁有1億7000多萬名用戶，公司指出本法案不啻「全面封殺」，已呼籲用戶去電選區的國會議員。

雖然抖音最後一刻發動強力遊說，但共和黨高層估計，至少三分之二的眾議員會投票支持本法案。

在參院，共和、民主兩黨鷹派參議員也支持眾院法案，但眾人承認，參院對本法案仍有異議。共和黨參議員提里斯(Thom Tillis)表示，本法案若無仔細衡量，恐造成不測後果，畢竟本領域的某些巨擘是美國公司，輕率起頭，可能讓美國公司遭到報復。

一些民主黨參議員表示，還沒機會審核該法案，要等眾院通過後提交參院，才能正式表態。參院多數黨領袖舒默便表示，要看眾院怎麼做，再與參院相關委員會主席們交談，了解他們的意見。

不少抖音網紅擔憂國會這條法案會嚴重影響他們的生計。但兩黨國會議員均警告，抖音的母公司在中國 ，無法信任。

聯調局長雷伊在參院作證指出，抖音造成諸多威脅，可以用來推銷陰謀論、影響美國選舉，操縱輿論，而用戶甚至不知道有這些事。

雷伊指出，因為很難查出來，才讓抖音對國家安全造成的憂懼如此巨大。

對本法案的支持，在國會共和黨、民主黨人與白宮之間一直成長；拜登總統表示，法案一旦通過，自己就會簽字。

前總統川普卻在遊說反對本案，他表示除掉抖音，只會讓臉書得利。

國會眾院預定13日就因為國家安全顧慮，立法禁止抖音的相關法案進行表決，預料可獲兩...
國會眾院預定13日就因為國家安全顧慮，立法禁止抖音的相關法案進行表決，預料可獲兩黨支持通過。(美聯社)

抖音 參院 眾院

上一則

海湖莊園工作20年 前雇員：曾把密件運上川普飛機

延伸閱讀

「青少年沒有抖音會發瘋」川普上節目批臉書才是人民公敵

「青少年沒有抖音會發瘋」川普上節目批臉書才是人民公敵
太陽花10周年 小紅書世代 不認為自己被統戰

太陽花10周年 小紅書世代 不認為自己被統戰
藥價飆漲2.5倍變奢侈品 阿根廷民眾寧買食物

藥價飆漲2.5倍變奢侈品 阿根廷民眾寧買食物
阿根廷藥價飆漲逾2倍 民眾買藥或食物陷兩難

阿根廷藥價飆漲逾2倍 民眾買藥或食物陷兩難

熱門新聞

趙安吉。(本報檔案照片)

趙安吉生前最後幾分鐘 曾瘋狂致電求救

2024-03-09 08:20
示意圖。(本報檔案照)

「嗅覺種族歧視」？越南麵店遭鄰居嫌臭被迫歇業

2024-03-11 12:07
俄亥俄州2名中年婦女日前載著一具8旬老翁屍體到銀行領錢，得逞後將屍體棄置一家醫院急診室，當地法院5日以嚴重虐待屍體及盜取受保護對象等罪名將2人起訴。(美聯社)

銀行1規定 俄亥俄州2女「載著屍體領錢」得手後棄置急診室

2024-03-09 20:37
美國網路論壇Reddit近日有一位熱情的網友發文，分享了他跟太太搭乘「海上天體營」出遊的經歷。（照片翻攝：IG / cruisebare）

沒有太多性氛圍 旅客揭7天裸體郵輪之旅神秘面紗 這年齡層參加最多

2024-03-07 05:37
92歲的媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）再次訂婚，這次對象是67歲的退休分子生物學家朱可瓦（Elena Zhukova），婚禮定於6月舉行。路透

92歲梅鐸又訂婚 第5任妻是分子生物學家 透過鄧文迪認識

2024-03-08 15:01
報稅季節來臨，不少民眾納悶稅務資料要保存多久，才能因應萬一日後面臨國稅局(IRS)查稅。（美聯社）

報完稅的資料別馬上丟 先等待這個查稅追溯期過去

2024-03-11 10:32

超人氣

更多 >
南加華人家遭洗劫七小時 損失財物15萬元

南加華人家遭洗劫七小時 損失財物15萬元
調查全美連鎖超市價格 這家最便宜

調查全美連鎖超市價格 這家最便宜
有益心臟的飲料 華人醫生推薦這5種

有益心臟的飲料 華人醫生推薦這5種
AI 教父黃仁勳身價破兆 「招牌黑皮衣」來歷曝光

AI 教父黃仁勳身價破兆 「招牌黑皮衣」來歷曝光
退休想到海外養老？這5個國家最易移民

退休想到海外養老？這5個國家最易移民