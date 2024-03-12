海湖莊園工作20年 前雇員：曾把密件運上川普飛機

曾在前總統川普 私人宅邸海湖莊園(Mar-a-Lago)任職20年的前雇員巴特勒(Brian Butler)11日接受「美國有線電視新聞網」(CNN)獨家專訪，公開他認為選民必須在選前知道關於川普及密件門案件的「真相」，絕非川普所述的「獵巫」。

巴特勒在特別檢察官史密斯(Jack Smith)的密件調查中被稱作「川普員工5號」，他不僅是重要證人，且曾在不知情的情況下，把密件從海湖莊園搬上川普的私人飛機；此案被告除了川普，還有川普的貼身助理諾塔(Walt Nauta)及海湖莊園物業經理狄奧利維拉(Carlos De Oliveira)，其中狄奧利維拉曾是巴特勒的好友。

巴特勒在海湖莊園工作20年，他屢次向調查員說明案情並自付律師費，這讓他與多名被聯邦調查員列名的前同事畫清界線。

巴特勒表示，2022年6月3日曾在不知情的情況下，協助諾塔把裝有密件的箱子從海湖莊園搬上川普的私人飛機；同日，川普及其律師與司法部人員在海湖莊園就密件會談。

巴特勒表示，諾塔當天提出詭異的請求，詢問能否從巴特勒負責的海湖莊園租車 公司借一輛凱迪拉克Escalade；那天，川普及家人準備飛往新澤西州 過夏天，通常由巴特勒團隊負責將行李上機。

巴特勒說，諾塔謹慎提出租車要求不尋常，因諾塔通常不負責行李業務。

巴特勒表示，諾塔和狄奧利維拉把東西搬上Escalade後，以前後跟車的方式一同開往西棕櫚灘(West Palm Beach)機場；巴特勒開著自己的車，裡頭裝載川普家庭的行李；到機場後，他協助諾塔把行李及裝在Escalade車裡的白色銀行紙箱搬上機。

巴特勒稱當時未發現這些白色銀行紙箱內裝著不尋常的物品，但他事後回想表示，「那是案件提及的白色銀行紙箱，我記得那就是我們搬上機的物品」。

2022年8月，聯邦調查局(FBI)突襲海湖莊園帶走數百件政府文件；三個月後，巴特勒辭職。