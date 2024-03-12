不是打砸搶 組織犯罪鎖定Ulta等店家低調偷竊銷贓

某些組織犯罪集團以低調作案方式，鎖定美妝連鎖店Ulta。（路透）

相較於經常見諸媒體的「打砸搶」(smash and grab)案件，某些組織犯罪集團以低調作案方式，鎖定美妝連鎖店Ulta、折扣商品連鎖店T.J. Maxx以及華格林(Walgreens)藥局低調偷竊並在亞馬遜 (Amazon)網站銷贓，贓物銷售獲利數百萬元，旗下女竊賊犯罪地點遍布加州 、華盛頓州、猶他州、俄勒岡州、科羅拉多州、亞利桑納州、伊利諾州、德州、佛羅里達州、賓州、麻州、俄亥俄州 等。

國家廣播公司(NBC)12日報導，聖地牙哥警方去年12月初破獲53歲婦女米雪兒‧麥克(Michelle Mack)經營竊盜集團，從全國各地Ulta 、Sephora分店偷來的大批贓物，就存放在她4500平方呎的豪宅裡。

警方指出，麥克不是親自偷竊，只扮演幕後主使角色，手下十多名女竊賊專門到實體店家行竊，然後透過亞馬遜網站銷贓，麥克因此獲利數百萬元。手下成員到外地行竊的機票、租車等旅行開銷，一律由麥克埋單。

調查人員指出，麥克經營犯罪集團在多州累計犯下數百件竊案，女竊賊提著路易威登(Louis Vuitton)皮包上門佯裝消費者，偷得商品則藏在皮包裡。

報導指出，類似麥克經營犯罪集團的運作方式與「打砸搶」的公然行搶不同，有著低調、迅速、精準的偷竊手段，還有彷彿企業組織的管理架構。

麥克的亞馬遜網路商店看起來與其他店家並無兩樣，但許多商品售價卻比普通售價便宜甚多，例如零售價格通常52元的雅詩蘭黛(Estee Lauder)粉底只賣25元，零售價格29元的Too Faced睫毛膏只賣17元。

調查人員指出，從2012年以來，麥克在亞馬遜網路商店販賣化妝品累計銷售額將近800萬元，光是2022年銷售就有189萬元。

國土安全部國土安全調查處(Homeland Security Investigations，HSI)與加州公路巡警(California Highway Patrol，CHP)去年12月持搜索令搜查麥克豪宅，穿著粉紅睡衣的麥克遭調查人員逮捕。麥克今年2月被加州檢察長邦塔(Rob Bonta)以140項重罪起訴，包括密謀零售竊盜組織犯罪等，麥克的丈夫與另外7名組織成員同列被告。