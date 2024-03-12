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黃仁勳談創造市場 專注核心信念尋找未來成功指標

中央社舊金山11日專電
黃仁勳重返母校史丹福大學出席一場經濟論壇，提及創業之初如何獲得投資人青睞。（路透）
黃仁勳重返母校史丹福大學出席一場經濟論壇，提及創業之初如何獲得投資人青睞。（路透）

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳之前在史丹福大學一場經濟論壇分享成功之道，他說，輝達始終在創造市場，當股價波動他依舊專注於核心信念，帶領員工尋找「未來成功的早期指標」。

黃仁勳1993年與馬拉科夫斯基（Chris Malachowsky）和普里姆（Curtis Priem）共同創辦輝達公司並擔任執行長，去年剛滿30年。3人當初致力打造一台電腦來解決「普通電腦解決不了的痛點」，這個理念往後貫穿企業的每個決策。

輝達市值目前超過2兆美元，僅次於微軟（Microsoft）和蘋果（Apple）。

黃仁勳成功之道受外界關注，他之前重返母校史丹福大學出席一場經濟論壇，提及創業之初如何獲得投資人青睞，他坦言不會寫創業計畫書，特別上書店找書，發現一本450頁關於創業的著作，心想「還沒讀完八成就失業了」。

當時，黃仁勳和妻子Lori的銀行存款大概僅足以應付6個月的支出，且兩人的一雙子女已出生，還養了一隻狗，他深知自己沒有時間，便直接去找前東家巨積（LSI Logic）的執行長柯瑞根（Wilfred Corrigan）簡報提案。

「他（柯瑞根）說，我聽不懂你在說什麼，這是我聽過最爛的電梯簡報之一」，黃仁勳敘述這段對話，自虧短時間內被前老闆打槍，引發全場哄堂大笑。

不過，柯瑞根隨後卻拿起電話打給已故紅杉資本創辦人瓦倫坦（Don Valentine），請瓦倫坦資助黃仁勳，並說「他是巨積有史以來最優秀的員工之一」。

黃仁勳告訴在場創業家，人無法逃離過去，「試著留下好的過去」；他為自己在連鎖餐廳Denny's的過去感到驕傲，「我確信我是Denny's最棒的餐館員工...我仍在努力成為一個好的執行長」。黃仁勳是科技業在任最久的執行長。

回憶輝達成立時遇到的挑戰，黃仁勳說當時3D電腦繪圖技術極度昂貴，但是遊戲市場還不見蹤影，他必須在這樣的交叉點下找出一個「殺手級應用」。

瓦倫坦提醒他，輝達必須找到另一家初創企業合作來增加成功機率，就是美商藝電（Electronic Arts），但它的技術長（CTO）當年只有14歲，「要媽媽開車載去上班」。

黃仁勳說，一直以來，為了創造出讓消費者購買產品的條件，「我們必須創造一個新的市場」，這也是輝達早期便投入自動駕駛和深度學習的原因；「創造新的技術和新的市場」，這個想法定義了今日的輝達。

只是，微軟後來在其作業系統上開發出一套3D繪圖編程介面Direct3D，而後3D繪圖晶片廠商急速膨脹，輝達的技術卻無法與之相容。黃仁勳開玩笑說，自己又進了書店，發現另一編程介面OpenGL的手冊，採用了另一管道打造出全新的產品。

「現在，當有人告訴我一些我從未聽過的事，或者我聽過但不明白它如何運作的事，我的第一個念頭都是『這能有多難』，就一本教科書的距離。」

黃仁勳再次提及自己的「第一原理」（First principle），即回歸事物當前的條件，找到實現目標最好的方法，「重置你自己，因為世界已經改變了」。

幾乎在每個場合，黃仁勳都會被問到如何抓準每個科技趨勢，這回主持人更比喻他「總是穿著黑皮衣在那裡等好接蘋果（機會降臨）」，他先回應表示，必須要有「核心信念」，相信這是個有趣的市場才能持續下去，和團隊一起前行。

他再次強調，輝達總是投資「尚不存在的市場」，但在市場存在之前，必須要有「早期指標」，他發現「關鍵績效指標」（KPI）很難理解，因此輝達會尋找所謂的「未來成功的早期指標」（Early Indicator of Future Success, EIoFS）。

他闡述，市場不存在，但重要問題已經出現，公司就是要找方法解決這些問題，必須把投資的最終結果與確認投資是否為正確決策的指標劃分開，保持一路上的信念，除非某些事情改變想法，否則持續地相信並尋找EIoFS。

「（公司）沒有人需要給我看財務報告、財務預測，唯一要問的是，這是重要的工作嗎？如果我們不做，沒有我們結果會成功嗎？...這帶給我巨大的歡樂」，他說。

談到股價在金融危機爆發時曾一度重挫，身為執行長如何領導員工，黃仁勳說，「我的脈搏完全一樣...但不要誤會，這是有點難堪的...還是要回到信念」，讓公司專注於核心信念，股價變了，但如果其他的事情沒有變，就繼續往前。

黃仁勳被矽谷人士公認為頂尖執行長，輝達以扁平化組織著稱，他在分享領導哲學時也表示，他不認為握有訊息代表掌控權力，他的工作是創造一個條件讓人得以完成偉大工作，這個條件包括大量賦權，輝達3萬名員工「每天都能代表我做出明智的決定」。

黃仁勳 輝達 投資

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