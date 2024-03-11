姦殺華女劉憶佳 德國法官判處密州男終身監禁

住在密西根州的男子波林，涉嫌將劉憶佳、Kelsey Chang推落懸崖。(臉書截圖)

去年6月在德國 新天鵝堡附近，涉嫌強暴並殺害伊利諾州瑞柏市(Naperville)21歲劉憶佳(Eva Liu)，還將另一名女孩張凱西(Kelsey Chang，音譯，20歲)殘忍丟下峽谷的密西根州 男子波林(Troy Phillip Bohling，31歲)，11日由德國法官宣布判處最嚴厲的處罰：終身監禁。

根據德新報導，除了謀殺罪外，德國肯普騰州(Kempten state)法院並確認了波林的謀殺未遂及強姦殺人致死罪，該案主審法官施維巴赫(Christoph Schwiebacher)認定，被告犯有重大罪行，這也意味著他可能不會像德國通常情況在服刑15年後獲釋。

在德國的法律體系中，被告不會對指控正式認罪(formally enter pleas)，但波林在2月19日開庭時，承認了自己的罪行。

根據德國的隱私規定，嫌疑人的名字並未公布，但去年6月14日案發後不久，已有多個美國媒體確認兇嫌為密西根州底特律林肯公園區的居民波林。他被指控犯有謀殺、強姦致人死亡、謀殺未遂、藏有兒童色情製品等罪行，在德國，謀殺罪最高可判處終身監禁。

這起事件發生在去年6月，波林當場被捕。有遊客目睹了該起襲擊事件，並拍攝了波林被警方戴上手銬帶走的過程。肯普騰檢察官的文件，也披露了這起事件令人震驚的全部細節。

根據法院文件，波林是在一條登山小徑上遇到劉憶佳、張凱西兩人，之前他們完全不認識，而這條登山小徑上的城堡，是著名的天鵝堡，據說是迪斯尼城堡的靈感來源，當時波林以帶她們去最佳景點觀看天鵝堡為藉口，將兩位女孩引誘到一個有利位置。

波林接著撲向劉憶佳將她推倒在地，接著試圖撕開她的衣服並進行性行為。當張凱西前去阻止時，波林勒住張女脖子並將她推下高度165呎的陡坡，張女頭部受傷、身體瘀青但存活了下來。

隨後，他把劉憶佳勒昏再強姦了劉女，然後把她扔下山坡，劉憶佳被丟下山谷時撞到一棵樹上，最終因傷勢過重死亡，張凱西則頭部受傷並有擦傷。兩名年輕女孩都被送往醫院，醫生在醫院宣布劉憶佳死亡。