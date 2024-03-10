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十年了…這張奧斯卡典禮世紀合照 竟含有詛咒？

今年奧斯卡典禮贏家是…減重藥

今年奧斯卡典禮贏家是…減重藥

編譯易起宇／綜合外電
減重藥Ozempic。(路透)
減重藥Ozempic。(路透)

今年奧斯卡金像獎頒獎典禮的熱議話題，除了一如既往的走紅毯明星服飾與配件，預料也包含如何維持與雕塑身形，一些人答案可能會是諾和諾德的Ozempic或禮來藥廠的Mounjaro等減重藥，讓已成為文化現象的減重藥，也成了頒獎典禮的大贏家。

路透熱點透視專欄作家賽朗（Rober Cyran）指出，對傳統精品業者來說，明星客戶一直是其商業模式的一環：利用贊助明星穿搭，創造產品曝光度。當楊紫瓊穿著Dior禮服或安海瑟薇威拿著柏金包走上紅毯，就能宣傳這些精品。

對精品業者投資人來說，此舉有助維持更高的定價力、利潤率和價值。

但這並非大藥廠的慣例。

過去藥廠的行銷活動通常仰賴有影響力的醫師，及直接向病人宣傳，兩者都需要現金成本。數據業者Vivvix資料顯示，2022年全球前十大藥廠的廣告費用共達81億美元。

賽朗指出，Ozempic和Mounjaro則為藥廠激發出了不同的商業模式創意：讓顧客直接成為活廣告。減重藥也已成為一種金融現象，讓藥廠的股價取得豐厚溢價。

LSEG數據顯示，禮來目前市值為7,400億美元，本益比為58倍，高於精品巨擘LVMH的26倍，也超過愛馬仕的49倍。

減重 投資 奧斯卡

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