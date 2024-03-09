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遏止中國晶片發展 美擬再納長鑫存儲等6中企入黑名單

記者陳宥菘／即時報導
美國正在考慮將晶片製造商長鑫存儲（CXMT）在內的6家中國公司列入黑名單，以進一步遏制中國發展先進半導體。圖為長鑫存儲LPDDR5系列產品。（取自長鑫存儲官網）
美國正在考慮將晶片製造商長鑫存儲（CXMT）在內的6家中國公司列入黑名單，以進一步遏制中國發展先進半導體。圖為長鑫存儲LPDDR5系列產品。（取自長鑫存儲官網）

彭博報導，美國正在考慮將晶片製造商長鑫存儲（CXMT）在內的6家中國公司列入黑名單，以進一步遏制中國發展先進半導體。

長鑫存儲是中國記憶體晶片大廠，生產的晶片應用於多種產品，包括電腦伺服器及智慧汽車，並與美國美光、南韓三星電子和SK海力士競爭。

報導援引知情人士的話稱，美國商務部工業和安全局正在考慮將長鑫存儲和另外五家中國公司，列入限制獲得美國技術的實體名單。最終名單目前仍未敲定。

美國眾議院外交委員會主席、德州眾議員麥考爾（Michael McCaul）本周受訪時表示，潛在制裁是拜登政府對華為去年取得晶片技術突破的回應。他表示，商務部正考慮對多家公司實施制裁，但未直接點名長鑫存儲。

根據規定，美國企業須先獲得商務部許可，才能向實體清單上的企業提供先進產品、設備和零件。目前已有幾家中國科技公司被美國商務部列入實體清單，包含華為、中芯國際和上海微電子等。中國另一家記憶體大廠長江存儲也在2022年被納入清單。

美國積極採取行動，停止向中國運送更先進的人工智慧晶片，以阻止北京獲得可增強其軍事、科技實力的美國尖端技術。

中國外交部發言人曾就此類議題回應，開放合作是半導體產業的核心驅動力。中國是全球主要的半導體市場之一。人為割裂市場，破壞全球產供鏈穩定，阻礙效率和創新，不符合任何一方的利益。美方應當遵守市場經濟和公平競爭原則，支持各國企業通過良性競爭促進科技發展進步。

晶片 商務部 華為

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